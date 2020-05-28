Какие подержанные автомобили лучше всего продавались в Москве в апреле

Самым ходовым на столичной «вторичке» автомобилем стал Volkswagen Polo: за него рублем проголосовали 216 покупателей, уронив показатель на 45%. Аналитики «Автостата» отмечают, что модель показала наименьшую отрицательную динамику среди других «бэушек», проданных в Белокаменной.

Между тем, Polo в России сменил поколение и превратился в лифтбэк. Продажи нового авто стартовали в середине мая. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», модель подросла в габаритах и стала просторнее, освежила внешность и сохранила прежнюю моторную линейку.

Но вернемся к рейтингу. Вторая строчка досталась Ford Focus с показателем в 215 единиц, упавшем на 71%. Третьим пунктом идет Hyundai Solaris. Он разошелся тиражом в 199 экземпляров, растеряв 67% «голосов». Четвертое и пятое места заняли KIA Rio (154 автомобиля, −70%) и Toyota Camry (151 штука, −65%) соответственно.

Если говорить о популярности брендов, то «черный апрель» открыл довольно интересную картину. На лидерской позиции расположилась премиальная марка Mercedes-Benz (644 машины), на второй строке — LADA (640 «легковушек»), а далее в ТОП-5 по порядку встали Volkswagen (612 авто), BMW (600 штук) и KIA (558 автомобилей).