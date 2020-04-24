Mercedes-Benz отказывается от легковых автомобилей на водороде

Фото: Mercedes-Benz
Немецкий бренд принял решение отказаться от выпуска легковых автомобилей, работающих на водородных топливных элементах, а также собирается остановить производство кроссовера Mercedes-Benz GLC F-Cell. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».

Немцы собираются свернуть сборку водородомобиля Mercedes-Benz GLC F-Cell — экологичного и экономичного кроссовера, представленного в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Об этом сообщает европейское издание Automotive News.

Некоторые эксперты считают авто на водородном топливе достаточно перспективным направлением. Но машины марки из Штутгарта оказались слишком дорогими. Если говорить точнее, то производство такого паркетника оказалось в два раза затратнее, нежели сборка электрокара.

  • Mercedes-Benz GLC F-Cell
  • Mercedes-Benz GLC F-Cell

Поэтому GLC F-Cell — первый в мире автомобиль на топливных элементах и с тяговым аккумулятором, умеющим заряжаться от внешней сети — так и не появился в свободной продаже. Автомобиль доступен рядовым гражданам только для аренды, а также для покупки в лизинг некоторым корпоративным клиентам.

Но полностью отказываться от технологии, где отработанным продуктом становится только вода без каких-либо вредоносных выбросов, инженеры Daimler не собираются. Все наработки в этой области перейдут в распоряжение инженеров, занимающихся грузовым транспортом. Созданием водородных большегрузов немцы займутся вместе со специалистами Volvo.

Тем временем японцы, напротив, до конца 2020 года планируют привезти в Европу водородный седан Toyota Mirai нового поколения. Автомобиль с запасом хода в 650 км получил резервуары для топлива увеличенного размера, а также модернизированную систему топливных ячеек.

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24 апреля 2020
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