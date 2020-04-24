Mercedes-Benz отказывается от легковых автомобилей на водороде

Поэтому GLC F-Cell — первый в мире автомобиль на топливных элементах и с тяговым аккумулятором, умеющим заряжаться от внешней сети — так и не появился в свободной продаже. Автомобиль доступен рядовым гражданам только для аренды, а также для покупки в лизинг некоторым корпоративным клиентам.

Но полностью отказываться от технологии, где отработанным продуктом становится только вода без каких-либо вредоносных выбросов, инженеры Daimler не собираются. Все наработки в этой области перейдут в распоряжение инженеров, занимающихся грузовым транспортом. Созданием водородных большегрузов немцы займутся вместе со специалистами Volvo.

Тем временем японцы, напротив, до конца 2020 года планируют привезти в Европу водородный седан Toyota Mirai нового поколения. Автомобиль с запасом хода в 650 км получил резервуары для топлива увеличенного размера, а также модернизированную систему топливных ячеек.