Каких моторов и КП лучше избегать при покупке подержанного Volkswagen Polo

Кузов

О большом пробеге машины скажут «полысевший» от дорожного «пескоструя» кузов в районе нижней части передних крыльев и в мете сопряжения дверей и порогов. Об этом же просигнализирует неприятный дребезг на ходу трубок топливной магистрали. Кроме того, следует знать, что верхние крепления фар достаточно хлипкие и потому часто ломаются даже от легкого удара. Длительный срок эксплуатации увеличивает вероятность такого события.

Двигатель

Самый распространенный двигатель у Volkswagen Polo, это «атмосферник» объемом 1,6 л. Он имеет два варианта исполнения: мощностью 85 и 105 л. с. Его характерная черта — стук поршней, особенно при прогреве мотора. С апреля 2013 года производитель стал устанавливать доработанные поршни, но это не решило проблему, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев Polo на интернет-форумах. Некоторые обладатели этой машины пытаются самостоятельно подбирать наиболее «тихие» поршни методом «научного тыка». Говорят, лучше всего подходят те, что диаметром 76,5 мм.

Расходными материалами можно считать водяной насос, ремень привод вспомогательных агрегатов и ролики. Обычно все вместе меняют при пробеге 60 000 км. Запчасти вместе с работой обойдутся примерно в 10 000 рублей.

Наддувный мотор объемом 1,4 л., также устанавливавшийся на Polo, любит «есть» масло, примерно: 100—200 граммов на каждые 1000 км. пробега. Поэтому за его уровнем надо постоянно следить.

Повышенным масляным аппетитом славится и более свежий двигатель — 1,6-литровый «атмосферник» серии CWVA (мощность 90 и 110 л. с.). Исчезновение из его картера литра масла между ТО — нормальный ход событий. Если забыть об этом, можно довести мотор до масляного голодания. А там и до капитального ремонта недалеко.