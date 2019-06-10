Ford Focus и другие подержанные авто, которые ломаются чаще остальных

Любопытное исследование провели специалисты он-лайн сервиса Uremont, выяснив, какие машины в России ломаются быстрее остальных.

Проанализировав обращения в автосервисы за последние три года, эксперты пришли к выводу, что чаще всего наши соотечественники чинят автомобили старше десяти лет. К примеру, очень часто в ремонте нуждаются транспортные средства 2008 года выпуска — 11,5—12,2% от общего числа ежегодных обращений в технические центры.

Примечательно, но машины годом моложе наоборот — требуют ремонта реже всего. Показатели за минувший год говорят сами за себя — 3,6% от всех сервисных работ.

Самым ломучим автомобилем на вторичном рынке по итогам 2018 года сервисмены назвали американский Ford Focus. Следом идет российская LADA Priora, а замыкает тройку ненадежных машин японский Mitsubishi Lancer. Четвертое и пятое места достались опять-таки японской Honda Civic и немецкому Opel Astra. Владельцы именно этих «повозок» обращались в техцентры чаще остальных.

Среди наиболее «сыпучих» автомобилей десятилетней давности специалисты выделили LADA Рriora, Ford Focus и — плачьте, любители корейских машин — KIA Ceed.