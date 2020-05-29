В России стартовали продажи новых BMW 5-серии и 6-серии GT

Обновленный седан BMW 5-й серии нашим соотечественникам предложен в четырех бензиновых модификациях: 520i, 530i, 540i xDrive и M550i xDrive с двигателями мощностью 184, 249, 340 и 530 л. с. соответственно.
Так же баварская «пятерка» оснащается дизельными моторами: с отдачей в 190 «лошадей» в модификациях BMW 520d и 520d xDrive и 249-сильным в версии 530d xDrive. Все движки трудятся вместе восьмискоростным «автоматом» Steptronic. Ценник на новинку стартует от 3 470 000 рублей.
Моторная линейка элегантного фастбэка BMW 6-й серии GT немного скромнее. Автомобиль комплектуется бензиновыми двигателями мощностью 249 л. с. (630i GT) и 340 л. с. (640i xDrive GT), а также парой моторов на тяжелом топливе — на 190 (620d xDrive GT) и 249 сил (630d xDrive GT) — на выбор. Вкупе с ними трудится все тот же Steptronic о восьми скоростях. Прайс начинается от 4 290 000 рублей.
Тем временем к премьере готовится BMW 4-й серии нового поколения. Новинка, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», будет щеголять радиаторной решеткой довольно внушительных размеров, что вызывает у поклонников бренда бурю эмоций, не всегда положительных.