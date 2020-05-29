В России стартовали продажи новых BMW 5-серии и 6-серии GT

Моторная линейка элегантного фастбэка BMW 6-й серии GT немного скромнее. Автомобиль комплектуется бензиновыми двигателями мощностью 249 л. с. (630i GT) и 340 л. с. (640i xDrive GT), а также парой моторов на тяжелом топливе — на 190 (620d xDrive GT) и 249 сил (630d xDrive GT) — на выбор. Вкупе с ними трудится все тот же Steptronic о восьми скоростях. Прайс начинается от 4 290 000 рублей.

Тем временем к премьере готовится BMW 4-й серии нового поколения. Новинка, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», будет щеголять радиаторной решеткой довольно внушительных размеров, что вызывает у поклонников бренда бурю эмоций, не всегда положительных.