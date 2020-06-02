Какие новые онлайн-услуги и скидки предлагает Toyota в России

Потенциальные покупатели новых автомобилей Toyota, зайдя на официальный сайт бренда, могут посмотреть автомобили в наличии у дилеров, а кроме этого рассчитать кредит на понравившуюся модель, подать на него заявку и получить одобрение. Некоторые дилеры, чье число до конца 2020 года вырастет до 70%, дают возможность внести предоплату и даже полностью оплатить покупку, не выходя из дома.

Впрочем, когда автомобильные продажи достигают невиданного доселе минимума, одних онлайн-услуг для поддержания интереса покупателей к автопродукции маловато. Поэтому японцы решили порадовать наших соотечественников выгодными условиями на покупку.