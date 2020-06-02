Какие новые онлайн-услуги и скидки предлагает Toyota в России

Потенциальные покупатели новых автомобилей Toyota, зайдя на официальный сайт бренда, могут посмотреть автомобили в наличии у дилеров, а кроме этого рассчитать кредит на понравившуюся модель, подать на него заявку и получить одобрение. Некоторые дилеры, чье число до конца 2020 года вырастет до 70%, дают возможность внести предоплату и даже полностью оплатить покупку, не выходя из дома.
Впрочем, когда автомобильные продажи достигают невиданного доселе минимума, одних онлайн-услуг для поддержания интереса покупателей к автопродукции маловато. Поэтому японцы решили порадовать наших соотечественников выгодными условиями на покупку.
Так, первый взнос по кредиту, оформленному на кроссоверы Toyota RAV4 и C-HR, снизился с 20% до 10%, а ставка упала до 4%, если ссуду брать на год. Покупая в лизинг внедорожники Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200, можно получить скидку от 6,8% до 14,3%. Увеличились дисконты и на приобретение авто по программе Trade-in.
Между тем, в Сеть просочились свежие слухи, способные сегодня не хуже скидок поднять спрос и на без того довольно популярный Land Cruiser Prado. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», модель готовится сменить поколение, и по слухам, станет кроссовером.