Как прожить сутки в багажнике автомобиля

Чтобы спинки заднего дивана легли максимально глубоко нужно снять подголовники, откинуть подушки и отодвинуть передние кресла. Если в такой конфигурации перевозить грузы, то за рулем с моим ростом в 186 см усесться будет довольно проблематично. Но если нужно использовать автомобиль, как укрытие и спальное место, то сдвигать и складывать можно все, что сдвигается и складывается. Главное, добиться максимально возможного комфорта.

К вечеру стало понятно, что ночь будет дождливой, ветреной и холодной. Собрав в охапку все теплые одеяла и спальники, я разложил их в багажнике Granta Cross. Вроде бы порядок. За исключением двух «но». Во-первых, спинки не укладываются вровень с полом багажного отделения, а образуют ступеньку. Поспи на ней ночь, и ты гарантированный клиент центра по решению проблем со спиной. А во-вторых, вытянуться в длину в ограниченном пространстве багажника с моим ростом оказалось не реально.

Первую проблему решили надувным ковриком, который сгладил ступеньку. Накидав поверх ковриков и всяких одеял, стало понятно, что так жить можно. А вот во втором случае мне пришлось поджать ноги, и вытягивать их по необходимости по диагонали нашего импровизированного автожилища. Ребенку же было удобно во всех отношениях. А главное, нам обоим было тепло.

По результату такого теста багажного отделения LADA Granta Сross можно смело заявить, что жить в нем, если нужда заставит, вполне можно. Нужно лишь учесть особенность трансформации спинок и ту ступеньку, которую они образуют, сровнять с полом багажника, положив на него одеяло, матрац или, на крайний случай, вещи, разумеется, укрыв их, чтобы не расползались по салону.