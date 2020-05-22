Завод Toyota в Санкт-Петербурге передал медикам маски и лицевые щитки

На заводе в Санкт-Петербурге специалисты Toyota в короткие сроки развернули производство хирургических масок и щитков для лица. После чего марка передала городу 10 000 тканевых и 10 000 пластиковых средств индивидуальной защиты.

— Мы надеемся, что средства индивидуальной защиты, произведенные на заводе, помогут Санкт-Петербургу ограничить темпы распространения инфекции', — прокомментировал ситуацию исполнительный вице-президент ООО «Тойота Мотор» Исида Масаси.

Стоит отметить, что маски для российских медицинских работников стали частью международной кампании бренда: ребята из Страны восходящего солнца организовали изготовление защитных средств на всех своих заводах по всему миру.

Напомним, что в начале апреля 2020 года 45 автомобилей Toyota и Lexus были отданы на три месяца московским учреждениям, подведомственным Минздраву РФ. А еще 12 авто из корпоративного парка Toyota были переданы властям Северной столицы.