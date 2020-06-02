Lexus запускает в России новый удаленный сервис

Новая онлайн-услуга Lexus, работающая в режиме реального времени, доступна на российском официальном сайте бренда и действует по всей стране. И каждый потенциальный покупатель получил возможность, не выходя из дома, подобрать подходящее авто.

Воспользоваться услугой несложно: сначала нужно выбрать ближайшего дилера, а потом ознакомиться с машинами, имеющимися у него в наличии. Функционал портала дает возможность сравнивать автомобили в разных комплектациях по характеристикам, списку оборудования и по цене, а также позволяет предварительно рассчитать кредит и узнать его условия.

Тем временем японцы готовят к выпуску новый флагманский кроссовер Lexus LQ — серийное продолжение шоу-кара LF-1 Limitless. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», моторами с новинкой поделится представительский седан LS. Премьера премиального паркетника ожидается в 2022 году.