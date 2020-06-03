Когда и с каким ценником в Россию приедет новый BMW 4-серии Coupe

Об «изюминке» нового BMW 4-серии Coupe — огромной, вертикально расположенной фальшрадиаторной решетке — поклонники бренда узнали еще до официальной премьеры. И внешность новинки никого из них не оставила равнодушным, правда, в основном вызвав негодование.

Эпатажная «двухдверка» со сменой генерации подросла, растянувшись в длину на 128 мм (до 4768 мм), в ширину — на 27 мм (до 1852 мм), став выше на 6 мм (1383 мм). Инженеры увеличили жесткость кузова авто и сместили на 21 мм ниже центр тяжести.

Баварскую «четверку» наделили целым букетом «умных» электронных помощников. Среди них — ассистент рулевого управления, умеющий вести авто в выбранной полосе и даже перестраиваться, сверяясь с данными навигатора, а также система помощи при парковке задним ходом, дополненная видеорегистратором, снимающим 40-секундные ролики. Прям, как на новинках китайского автопрома!