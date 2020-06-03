Когда и с каким ценником в Россию приедет новый BMW 4-серии Coupe

Об «изюминке» нового BMW 4-серии Coupe — огромной, вертикально расположенной фальшрадиаторной решетке — поклонники бренда узнали еще до официальной премьеры. И внешность новинки никого из них не оставила равнодушным, правда, в основном вызвав негодование.
Эпатажная «двухдверка» со сменой генерации подросла, растянувшись в длину на 128 мм (до 4768 мм), в ширину — на 27 мм (до 1852 мм), став выше на 6 мм (1383 мм). Инженеры увеличили жесткость кузова авто и сместили на 21 мм ниже центр тяжести.
Баварскую «четверку» наделили целым букетом «умных» электронных помощников. Среди них — ассистент рулевого управления, умеющий вести авто в выбранной полосе и даже перестраиваться, сверяясь с данными навигатора, а также система помощи при парковке задним ходом, дополненная видеорегистратором, снимающим 40-секундные ролики. Прям, как на новинках китайского автопрома!
Интерьер купе 4-серии практически полностью повторяет салон новой «трешки». Имеются проекционный дисплей, 12,3-дюймовая «приборка» и тачскрин мультимедийного комплекса диагональю 10,25 дюйма.
Для россиян новый BMW 4-серии Coupe оценили в 3 130 000 рублей. Старт продаж авто, чью сборку наладят на заводе в Дингольфинге в июле 2020 года, наметили на 24 октября.
Модель будет доступна в четырех модификациях: бензиновой 420i с 184-сильной «четверкой» под капотом, двух дизельных 420d и 420d xDrive, оснащенных четырехцилиндровым мотором мощностью 190 л. с., также в заряженной версии M440i xDrive. Последняя приводится в движение рядной «шестеркой» на 387 «лошадей». Все движки работают вместе с доработанной восьмискоростной АКП Steptronic.