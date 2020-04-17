5 водительских ошибок, способных привести к поломке даже самой надежной АКП

Конструкция современных трансмиссий очень сложная. Порой они работают с большой нагрузкой, поэтому, чтобы рабочая жидкость не перегревалась и не вырабатывала свой ресурс раньше времени, «коробке» положен свой радиатор охлаждения. Но мало кто знает, что за его чистотой надо следить так же, как и за основным радиатором системы охлаждения двигателя. Иначе он забьется грязью, что приведет к перегреву рабочей жидкости в трансмиссии. Это закончится дорогим ремонтом.

ГЛУПАЯ ЗАЩИТА

Безусловно, защита силового агрегата — вещь полезная. Но подбирать и устанавливать ее надо с умом. Ведь если просто прикрутить толстый стальной лист, закрыв весь моторный отсек снизу, в подкапотном пространстве нарушится теплообмен. Летом, при частых пробках, это может привести к перегреву масла как в двигателе, так и в коробке передач.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

При доливе рабочей жидкости в трансмиссию нужно применять либо ту смазку, которая рекомендована производителем, либо совместимую с ней жидкость. Если смешать несовместимые смазки, то со временем в «коробке» появится осадок, что повысит износ деталей трансмиссии. А это, в конечном счете, приведет к появлению рывков при переключении передач. Лечится недуг только на сервисе.