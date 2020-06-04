Названы характеристики электрокара JAC для российского рынка

Для того, чтобы полностью зарядить батарейку от бытовой электросети, понадобиться потратить 12 часов и 100 рублей на оплату счета за электричество. На «заправку» аккумулятора от так называемого устройства быстрой зарядки с напряжением в 400В − 1 час.

Экологичный JAC iEV7S закончит процесс сертификации и прикатит в шоу-румы в августе 2020 года. И будет представлен в одной единственной комплектации Luxury с двумя фронтальными подушками безопасности, светодиодными дневными ходовыми огнями, «противотуманками» с подсветкой поворотов, а также с 16-дюймовыми колесными дисками и электронным помощником при старте на подъеме.

Ценники будут объявлены позднее — ближе к началу продаж. Впрочем, даже при небольшом прайсе совершенно не факт, что авто, собранное в Казахстане, придется по вкусу нашим соотечественникам. Хотя, напомним, электрокары в некоторых регионах имеют преимущества перед машинами с классическими ДВС. Речь идет о льготах на транспортный налог и оплату городской парковки.