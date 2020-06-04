Названы характеристики электрокара JAC для российского рынка

Электрокар JAC iEV7S построили из компактной «пятидверки» S2. В длину авто достигает 4135 мм, в ширину — 1750 мм при высоте в 1560 мм и колесной базе в 2490 мм. Авто получило клиренс, совершенно не подходящий для российских дорог — всего 130 мм. Не зря «юбки» бамперов выполнили из неокрашенного пластика, не боящегося царапин, потому как эти царапины им обеспечены.
Электромобиль приводится в движение мотором мощностью 115 л. с., работающим вместе с аккумулятором емкостью 39 КВт*ч. Последний обеспечивает запас хода на одном заряде до 280 км. Разработчики поделились, что этот показатель можно довести до 360 км, если двигаться с постоянной скоростью 60 км/ч. Пиковая скорость авто — 130 км/ч.
Для того, чтобы полностью зарядить батарейку от бытовой электросети, понадобиться потратить 12 часов и 100 рублей на оплату счета за электричество. На «заправку» аккумулятора от так называемого устройства быстрой зарядки с напряжением в 400В − 1 час.
Экологичный JAC iEV7S закончит процесс сертификации и прикатит в шоу-румы в августе 2020 года. И будет представлен в одной единственной комплектации Luxury с двумя фронтальными подушками безопасности, светодиодными дневными ходовыми огнями, «противотуманками» с подсветкой поворотов, а также с 16-дюймовыми колесными дисками и электронным помощником при старте на подъеме.
Ценники будут объявлены позднее — ближе к началу продаж. Впрочем, даже при небольшом прайсе совершенно не факт, что авто, собранное в Казахстане, придется по вкусу нашим соотечественникам. Хотя, напомним, электрокары в некоторых регионах имеют преимущества перед машинами с классическими ДВС. Речь идет о льготах на транспортный налог и оплату городской парковки.