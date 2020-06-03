Зачем Volkswagen выкупает половину активов китайского JAC за миллиард евро

В конце мая 2020 года Volkswagen и JAC Group — материнская компания JAC Motors — подписали так называемое Письмо о намерениях. Согласно документу автостроитель из Вольфсбурга становится обладателем 50% активов JAC, а также увеличивает долю в совместном предприятии JAC Volkswagen с 50% до 75%.

Еще за 1,1 млрд. евро немцы приобретают 26-процентный пакет акций Gotion High-Tech — производителя тяговых батарей для электрокаров. Благодаря всем этим вложениям, концерн планирует расширить свое присутствие в Китае на рынке «зеленых» авто. Так, к 2025 году VW собирается выйти на производственный объем в 1,5 млн. экологически чистых машин для Поднебесной.