Зачем Volkswagen выкупает половину активов китайского JAC за миллиард евро

В конце мая 2020 года Volkswagen и JAC Group — материнская компания JAC Motors — подписали так называемое Письмо о намерениях. Согласно документу автостроитель из Вольфсбурга становится обладателем 50% активов JAC, а также увеличивает долю в совместном предприятии JAC Volkswagen с 50% до 75%.
Еще за 1,1 млрд. евро немцы приобретают 26-процентный пакет акций Gotion High-Tech — производителя тяговых батарей для электрокаров. Благодаря всем этим вложениям, концерн планирует расширить свое присутствие в Китае на рынке «зеленых» авто. Так, к 2025 году VW собирается выйти на производственный объем в 1,5 млн. экологически чистых машин для Поднебесной.
Между тем к выходу на российский рынок готовится «электричка» JAC iEV7S. В шоу-румах китайской марки хетчбэк появится летом 2020 года. Кстати, модель еще с осени 2019-го доступна потребителям соседней Украины, где авто оснащается мотором мощностью 85 кВт (116 л. с.), передающим тягу на переднюю оси, и батареей емкостью 40 кВт/ч. Одного заряда последней хватает на 300 км пути. Там автомобиль оценивается в 702 500 гривен (немногим больше 1 800 000 рублей по актуальному курсу валют).
Приживется ли в России новый электрокар — вопрос открытый. Но, будем надеяться, что ценники на новинку не будут заоблачными, хотя бы потому что 4 мая, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», начала действовать так называемая нулевая пошлина на ввоз электромобилей. А еще в нашей стране изменились условия государственных программ автокредитования, и теперь можно получить скидку в 25% при покупке авто на батарейках в заем.