ГИБДД придумала новый способ заставить водителей сбрасывать скорость

До последнего времени на дорогах страны полиция, в попытках дисциплинировать водителей, применяла муляжи камер автоматической фиксации, патрульных машин, фигур сотрудников ДПС.

Казалось бы, все возможные типы таких «пугалок» уже известны. Оказалось — нет. Работники ГИБДД Красноярского края придумали еще одну разновидность.

Прибор под названием «шериф-балка» установлен на трассе на 792 километре автодороги Р255 «Сибирь» в Емельяновском районе Красноярского края.

Устройство имитирует работу световых сигналов патрульной машины полиции — мигает красным и синим светом. Включается вместе с фонарями уличного освещения.