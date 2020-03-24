ГИБДД придумала новый способ заставить водителей сбрасывать скорость

До последнего времени на дорогах страны полиция, в попытках дисциплинировать водителей, применяла муляжи камер автоматической фиксации, патрульных машин, фигур сотрудников ДПС.
Казалось бы, все возможные типы таких «пугалок» уже известны. Оказалось — нет. Работники ГИБДД Красноярского края придумали еще одну разновидность.
Прибор под названием «шериф-балка» установлен на трассе на 792 километре автодороги Р255 «Сибирь» в Емельяновском районе Красноярского края.
Устройство имитирует работу световых сигналов патрульной машины полиции — мигает красным и синим светом. Включается вместе с фонарями уличного освещения.
—Традиционно синие и красные маячки принадлежат службе ДПС. Поэтому прибор «шериф-балка» призван привлечь внимание водителей, заставить их скорректировать безопасный скоростной режим и, в конечном итоге, снизить риск аварийности на трассе, — отметил Алексей Членов, руководитель ГИБДД региона.
Сообщается, что до конца года аналогичные приборы появятся на федеральных участках трасс в Уярском и Рыбинском районах Красноярского края.