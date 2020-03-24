ГИБДД придумала новый способ заставить водителей сбрасывать скорость

MK
С Красноярском крае дорожная полиция, пытаясь заставить водителей соблюдать правила ПДД, применила оригинальный метод. На этот раз речь идет о световом воздействии на. О деталях полицейского ноу-хау сообщает портал «АвтоВзгляд».

До последнего времени на дорогах страны полиция, в попытках дисциплинировать водителей, применяла муляжи камер автоматической фиксации, патрульных машин, фигур сотрудников ДПС.

Казалось бы, все возможные типы таких «пугалок» уже известны. Оказалось — нет. Работники ГИБДД Красноярского края придумали еще одну разновидность.

Прибор под названием «шериф-балка» установлен на трассе на 792 километре автодороги Р255 «Сибирь» в Емельяновском районе Красноярского края.

Устройство имитирует работу световых сигналов патрульной машины полиции — мигает красным и синим светом. Включается вместе с фонарями уличного освещения.

—Традиционно синие и красные маячки принадлежат службе ДПС. Поэтому прибор «шериф-балка» призван привлечь внимание водителей, заставить их скорректировать безопасный скоростной режим и, в конечном итоге, снизить риск аварийности на трассе, — отметил Алексей Членов, руководитель ГИБДД региона.

Сообщается, что до конца года аналогичные приборы появятся на федеральных участках трасс в Уярском и Рыбинском районах Красноярского края.

автоправо, превышение скорости, ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
24 марта 2020
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