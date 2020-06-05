Сколько денег в 2020 году россияне потратили на новые автомобили

С января по апрель в 2020 году россияне отдали дилерам 697,5 млрд. рублей. Если говорить о том же периоде, но годом ранее, то на новенькие авто, по данным «Автостата», было потрачено 777,2 млрд., то есть на 10,3% больше.

Больше всего граждане «ухнули» денег на автомобили KIA и Toyota — по 76,7 млрд. рублей. Только для корейского бренда динамика со знаком «минус» составила 20,4%, а для японского — лишь 1,1%. Третью строчку заняла премиальная марка из Баварии — BMW — с результатом в 59,6 млрд. «деревянных». Кроме того, в пятерку лидеров попали Mercedes-Benz (₽59,5 млрд.) и российская LADA (58,8 млрд. рублей).

Напомним, что за это же время, как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, в нашей стране было куплено 415 102 «легковушек» и легких коммерческих машин, что на 19,1% ниже показателей годичной давности.