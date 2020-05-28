Четвертый раз с начала года: BMW вновь поднимает цены в России

Фото: BMW
Автомобильные продажи в России рухнули, достигнув минимальной отметки за много лет. А цены на эти самые авто продолжают безостановочно расти. Так, копания BMW вновь увеличивает прайсы на свою продукцию, причем уже четвертый раз с начала года. Как сильно подорожали премиальные баварские машины, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Впервые в 2020 году большинство моделей марки BMW в нашей стране подорожало в январе, прибавив в цене приблизительно 2% от прошлогоднего значения. И все из-за повышения утильсбора.

Затем в феврале авто премиального бренда из Мюнхена со сменой модельного года стали дороже на 60 000—240 000 рублей в зависимости от модели и ее комплектации. В марте ценники подскочили на сумму от 10 000 до 390 000 по причине падения цен на нефть и, соответственно, рубля.

Теперь же тем, кто, несмотря на «коронакризис», собирался приобрести автомобиль BMW, придется доплатить от 120 000 до 400 000 «целковых». Прежнюю стоимость, по данным специалистов «Цена Авто», сохранили купе 2-серии, седан M5, а также «горячие» кроссоверы X3 M и X4 M.

Наименьшую прибавку к цене получили четырехдверное купе BMW 2-серии Gran Coupe и паркетники Х1 и Х27. Но не во всех комплектациях: авто в базе оставили старый ценник. Больше остальных подорожали BMW 7-й серии, 8-й серии, включая M-версии, и «разгоряченные» Х5 М и Х6 М.

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28 мая 2020
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