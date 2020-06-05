Могут ли лишить «прав» за проезд под «кирпич» на АЗС или стоянке торгового центра

Знак 3.1 «Въезд запрещен» или по народному «кирпич» довольно часто встречается в городах. Как правило, его устанавливают в поддержку знака 5.5 «Одностороннее движение» в соответствующей зоне, а также на заправках и парковках торговых центров. Игнорирование этого знака влечет наложение штрафа в размере 5 000 рублей или лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев. Однако если заглянуть в ПДД, то не все так однозначно, как обычно трактуют притаившиеся в засаде гаишники.

Чтобы понимать разницу между вышеупомянутыми территориями, необходимо обратиться к ГОСТу, согласно которому знак 5.5 «Одностороннее движение» должен устанавливаться на дороге или проезжей части. Но п.1.2 ПДД РФ нам четко объясняет, что территория заправочной станции или парковочное пространство возле торгового центра является прилегающей территорией. А значит, наказание по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, которое будут вменять гаишники водителю, проехавшему под «кирпич» на территории АЗС, применяться не может! Наказание по данной статье предусматривается за въезд на сторону проезжей части дороги (а не прилегающей территории), предназначенной для встречного движения.