Британцы назвали LADA 4x4 лучшим автомобилем худшего бренда

Составители хит-парада оговорились, что словосочетание «худшие производители» может показаться довольно жестким. Речь идет о марках, не имеющих успеха на мировой арене по самым разным причинам.

Итак, участником рейтинга стала LADA 4x4 — популярнейший внедорожник в России, его продавали и на европейском рынке, который, правда, модель уже покинула. Напомним, автомобиль неизменно входит в двадцатку популярных в нашей стране моделей.

«Вездеход», ранее известный под индексом ВАЗ-2121, британцы назвали «образцом восточного автомобильного дизайна», рассказав, что модель была разработана в Советском Союзе для сельскохозяйственных нужд.

Экспертов покорил тот факт, что LADA 4x4 дольше любого другого полноприводного авто задержался на конвейере практически в первозданном виде. Кроме того, «проходимец» дешев, практичен и отлично чувствует себя как на городских улицах, так и в деревне.

В список попал также ультракомпактный хетчбэк Daewoo Matiz, бюджетный двухместный Daihatsu Copen и прославившаяся в знаменитой кинотрилогии «Назад в будущее» Delorean DMC-12, а также суперкар Vector W8, малоизвестный канадский маслкар Bricklin SV-1, Talbot Matra Rancho и Reliant Scimitar GTE.