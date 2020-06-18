Как будет выглядеть первый седан Geely на базе Volvo

Фотографии седана, чье имя пока остается неизвестным, появились в открытой базе Министерства промышленности и информационных технологий Поднебесной. Новинку возвели на платформе Compact Modular Architecture (CMA), разработки специалистов компании Volvo. Старт продаж на родине ожидается до конца 2020 года.

Совершенно новая «четырехдверка» Geely стала серийным продолжение шоу-кара Preface, представленного в середине апреля 2019 года. Кстати, есть мнение, что авто унаследует от концепта и название. В длину автомобиль достигает 4785 мм, в ширину — 1869 мм при высоте в 1469 мм и колесной базе в 2800 мм. Хочется отметить, что по габаритам новинка очень близка к премиальному Volvo S60. Кстати, не сложно заметить и некоторое визуальное сходство.