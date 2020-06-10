Четыре причины купить седан вместо лифтбэка и одна, чтобы этого не делать

Если кто запамятовал, то лифтбэк — это некий гибрид седана и хетчбэка. То есть автомобиль внешне выглядит как «четырехдверка», но имеет дверцу багажника, как у хетча — открывающуюся вместе со стеклом.
Влезет или нет
Кстати, в наличии пятой двери и кроется главное преимущество лифтбэка перед классическим седаном: она открывает широкий доступ в багажный отсек. Так что туда можно погрузить и габаритную поклажу. Конечно, она не должна по размерам превосходить доступное пространство.
Но не будем заносить в графу неоспоримых преимуществ лифтбэка перед седаном такой пункт, как возможность складывать спинки задних кресел, дабы увеличить объем для багажа. Так «умеют» и «четырехдверки», правда, не все. Поэтому длинномеры вполне уместятся и в полюбившихся нашему брату еще с советских времен седанах.
Жесткость кузова
Если говорить о жесткости кузова, то здесь седан явно в плюсе, ее добавляет поперечина между задними стойками, расположенная под нижней кромкой стекла. Из-за наличия пятой двери, такой удобной для погрузки багажа, лифтбэк этот элемент потерял. Что, соответственно, негативно влияет на поведение авто во время движения по не слишком ровной дороге.
Холод и пыль
Еще один плюс седана — багажник, отделенный от салона, куда не попадают неприятный запах, а также пыль от перевозимого груза. Конечно, эта проблема специфическая: не все и не всегда возят с собой что-то дурно пахнущее. Но и такое тоже может случиться.
Того же порядка и холод в зимнее время: в лифтбэке он легко приникает в салон, если открыть багажник для погрузки или разгрузки. Особенно этот вопрос актуален для тех, кто передвигается с маленькими детьми. Для заботливых родителей часто именно этот фактор становится решающим при выборе автомобиля. Главное — не застудить деточку.
Меряем в литрах
Отдельно стоит отметить, что и номинальный объем багажника у седана несколько больше, чем у лифтэка. Например, можно сравнить параметры LADA Granta в этих двух типах кузова. Так, по паспорту в четырехдверную «Гранту» умещается 520 л поклажи при спинках заднего дивана, стоящих в обычном положении, и 815 л — при сложенных. В лифтбэк удастся погрузить 440 л и 760 л соответственно. Но, конечно, все зависит от марки и модели.
Цена
Если судить по той же LADA Granta, то и ценник здесь играет в пользу седана, разница, правда, не слишком велика. Прайс на «четрвехдверку» сейчас стартует от 465 900 рублей, а за лифтбэк придется выложить не меньше 483 900 без учета скидок и льгот по государственным программам кредитования.
Плюс ко всему выбор седанов на отечественном рынке гораздо выше. Но справедливости ради стоит отметить, что за последнее время в полку пятидверных авто прибыло. Напомним, что во второй половине мая 2020 в наших краях стартовали продажи компактного Volkswagen Polo нового поколения: модель из седана переквалифицировалась в пресловутый лифтбэк. Кроме того, в российской продуктовой линейке бренда появился Arteon.