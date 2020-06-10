Четыре причины купить седан вместо лифтбэка и одна, чтобы этого не делать

Если кто запамятовал, то лифтбэк — это некий гибрид седана и хетчбэка. То есть автомобиль внешне выглядит как «четырехдверка», но имеет дверцу багажника, как у хетча — открывающуюся вместе со стеклом.

Влезет или нет

Кстати, в наличии пятой двери и кроется главное преимущество лифтбэка перед классическим седаном: она открывает широкий доступ в багажный отсек. Так что туда можно погрузить и габаритную поклажу. Конечно, она не должна по размерам превосходить доступное пространство.

Но не будем заносить в графу неоспоримых преимуществ лифтбэка перед седаном такой пункт, как возможность складывать спинки задних кресел, дабы увеличить объем для багажа. Так «умеют» и «четырехдверки», правда, не все. Поэтому длинномеры вполне уместятся и в полюбившихся нашему брату еще с советских времен седанах.