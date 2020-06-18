Повторение пройденного: как не попасться на гаишные провокации, отправляясь в отпуск на машине

В этом году, по данным «Авито Авто», 20% россиян планируют отправиться в путешествия по стране, а самым популярным транспортом для летних станет личный автомобиль: более 40% участников опроса, планирующих поездки, указали, что выберут именно такой способ передвижения. Увы, но значительному числу автопутешественников придется столкнуться с придорожными полицейскими, не всегда, увы, чистоплотными. Поэтому портал «АвтоВзгляд» считает не лишним напомнить об основных гаишных уловках в сезон летних отпусков.
Двойная сплошная
Здесь вариантов развода довольно много. Первый из них автоинспекторам подсказало плохое качество разметки на российских дорогах. Она не всегда хорошо видна даже летом, поскольку наполовину стерта, а про зимние заснеженные трассы и говорить не приходится. Откуда знать водителю, впервые едущему по этой дороге, что там двойная сплошная?
Чтобы избежать лишения «прав», автомобилисту не стоит признавать свою вину и пытаться решить проблему на месте. В этой ситуации крайне важно не терять самообладание и собрать все возможные доказательства своей невиновности. Ими могут быть записи с видеорегистратора, фотографии стёртой или заснеженной разметки, а также показания свидетелей.
«Обгон запрещен»
Гаишные игры со знаком «Обгон запрещен» и тихоходом уже довольно стары и знакомы многим автомобилистам. Но удивительно, что порой этот развод срабатывает и сегодня. Иногда, как утверждают знающие люди, медленный транспорт специально запускается гаишниками на определенный участок дороги.
Чтобы не расстаться с в/у или с деньгами, автолюбителю необходимо удостовериться перед маневром, что медленно едущий трактор действительно тихоход. На нем должен быть установлен соответствующий опознавательный знак. Если его нет, то обгонять можно лишь тогда, когда точно уверен, что паспортная максимальная скорость этой машины очень мала. Когда есть сомнения в том, что трактор не способен ехать быстрее 30 км/ч, лучше не совершать обгон.
Невыполнение требований дорожных знаков
Нередко сотрудник ДПС подходит к остановленному водителю с вопросом: «Какой знак вы только что проехали?». А затем обвиняет в невыполнении требований дорожного знака. Но как его было можно выполнить, если табличка практически не видна из-за кустов или повреждена вандалами до неузнаваемости. Чтобы избежать наказания за мнимое нарушение и не лишиться своих денег, хочется порекомендовать собрать все возможные доказательства невидимости или нечитаемости знака. Суды в последнее время встают в подобных спорах на сторону водителей.
Пешеходный переход
Способы развода с пешеходным переходом известны почти всем автомобилистам. Но водители попадаются на них до сих пор. Если инспектор пытается признать автолюбителя виновным в том, что он не пропустил пешехода на переходе, стоит вспомнить Правила. Чтобы дать пройти человеку по «зебре», необязательно останавливаться, главное — не мешать его проходу. То есть, если пешеходу из-за действий водителя не пришлось снижать скорость,, останавливаться или отступать назад, то и нарушения нет.
Поэтому самое логичное, что можно предложить обвиняемому бедолаге сделать в такой ситуации, это спросить самого пешехода, помешал ли он ему или нет. Конечно, инспектор может отказаться беседовать с ним, но тогда это стоит попытаться сделать самому. Также доказать невиновность помогут показания свидетелей и записи с видеорегистратора.
Спецавтомобиль с проблесковым маячком
Стоит сразу уяснить, что спецавтомобиль следует пропускать только в том случае, когда он двигается с горящим проблесковым маячком и работающей звуковой сигнализацией. Иначе — это обычная машина, не имеющая никакого приоритета на дороге. Увидев авто с включенными спецсигналами, следует сразу включить указатель поворота. Но перестраиваться для того, чтобы уступить ему дорогу, можно лишь, убедившись в безопасности и законности данного маневра.
Даже если ждать такого момента придется довольно долго, никакого нарушения в этом нет, что бы ни говорил сотрудник ГИБДД. А доказать, что водитель пропустил его при первой возможности или пытался это сделать, также поможет регистратор или показания свидетелей.
ПЬЯНАЯ ТЕМА
Алкоголь и запрещенные к употреблению вещества — излюбленная тема для развода многих гаишников. Остановив водителя, они по-дружески разводят его на чистосердечное признание, что да, мол, виноват, вчера немного попил пивка. Даже если такой эпизод и был, не стоит никогда признаваться в этом! Если есть уверенность в том, что в настоящее время от принятого не осталось и следа, следует настаивать на освидетельствовании у нарколога. Лучше отказаться продуваться на месте, так как в трубку могут специально положить ватку со спиртом. Но и экспертиза у нарколога может быть «схваченной». Поэтому, будучи уверенным в своей трезвости, стоит спокойно сообщить автоинспектору об этом, а также сказать, что будете жаловаться на его действия. Также можно попробовать пройти независимую проверку у врача, но успеть ее сделать на практике порой бывает непросто.
Вашего корреспондента один раз сотрудники ДПС обвиняли в употреблении запрещенных препаратов. Изначально с улыбкой просили признаться во всем самой. Но автор этих строк не стал поддаваться на провокацию и начал настаивать на экспертизе, на которую везти меня экипажу очень не хотелось. А у меня в салоне также был пассажир, опаздывающий на работу.
Я была согласна поехать сдать анализы, но попросила обеспечить своевременную доставку этого человека к месту трудовой деятельности. Видя мою уверенность и спокойное поведение, а также заметив ненужного свидетеля в салоне, инспекторы быстро пожелали счастливого пути.