Повторение пройденного: как не попасться на гаишные провокации, отправляясь в отпуск на машине

В этом году, по данным «Авито Авто», 20% россиян планируют отправиться в путешествия по стране, а самым популярным транспортом для летних станет личный автомобиль: более 40% участников опроса, планирующих поездки, указали, что выберут именно такой способ передвижения. Увы, но значительному числу автопутешественников придется столкнуться с придорожными полицейскими, не всегда, увы, чистоплотными. Поэтому портал «АвтоВзгляд» считает не лишним напомнить об основных гаишных уловках в сезон летних отпусков.

Двойная сплошная

Здесь вариантов развода довольно много. Первый из них автоинспекторам подсказало плохое качество разметки на российских дорогах. Она не всегда хорошо видна даже летом, поскольку наполовину стерта, а про зимние заснеженные трассы и говорить не приходится. Откуда знать водителю, впервые едущему по этой дороге, что там двойная сплошная?

Чтобы избежать лишения «прав», автомобилисту не стоит признавать свою вину и пытаться решить проблему на месте. В этой ситуации крайне важно не терять самообладание и собрать все возможные доказательства своей невиновности. Ими могут быть записи с видеорегистратора, фотографии стёртой или заснеженной разметки, а также показания свидетелей.