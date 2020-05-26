Белорусский завод начал готовиться к сборке Geely Atlas Pro для России

Движок переднеприводного Geely Atlas Pro будет трудиться с шестиступенчатой МКП или семискоростным «роботом». А шестидиапазонный «автомат» станет распределять тягу на обе оси. Кстати, вышеупомянутый мотор, разработанный специалистами Volvo, уже известен нашим соотечественникам по Geely Coolray.

Как подтвердили порталу «АвтоВзгляд» в компании Geely, Atlas Pro действительно войдет в российскую продуктовую линейку: запуск авто на рынок стоит в плане на 2021 год. А вот будет ли новинка продаваться одновременно с дореформенным паркетником или все-таки заменит его — пока неизвестно. Этот вопрос находится на обсуждении.

Между тем, китайский бренд и в 2020 году порадует своих поклонников новым автомобилей SUV-класса — Geely FY11, построенном на одной платформе с премиальным Volvo XC40. Ожидается, что авто оснастят 238-сильным турбомотором, восьмиступенчатой АКП Aisin и полным приводом.