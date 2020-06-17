Бюджетный премиум: названы сроки появления в России Hyundai Creta нового поколения

Фото и видео: Вячеслав Василенко
Новая генерация популярного кроссовера Hyundai Creta была представлена в прошлом году, и уже вовсю продается на ряде рынков. В России же пока предлагают дореформенный автомобиль, хотя и появление свежего поколения модели не за горами. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности о будущей новинке.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в России в середине следующего года.

– «Крета» была показана на других рынках, но это будет принципиально новый дизайн, и новое поколение нашей, отечественной «Креты» будет существенно отличаться, — подытожил «АвтоВзгляду» топ-менеджер российского представительства Hyundai Алексей Калицев.

Напомним, что представленная за рубежом новинка прибавила в габаритах и обзавелась совершенно новым радикальным стилем. А еще получила целую тонну опций, не характерных для машин бюджетного сегмента.

Что касается интерьера, то он улучшился благодаря огромному планшету мультимедийно-развлекательного комплекса, переосмысленной приборной панели и «подрезанному» рулевому колесу.

Не обошлось без заметных изменений и в техническом плане.

Впрочем, хватит букв — обозреватель портала «АвтоВзгляд» Вячеслав Василенко уже успел познакомиться с новейшей «Кретой», и готов поделиться впечатлениями в эксклюзивном видеоролике.

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17 июня 2020
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