Бюджетный премиум: названы сроки появления в России Hyundai Creta нового поколения

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в России в середине следующего года.

– «Крета» была показана на других рынках, но это будет принципиально новый дизайн, и новое поколение нашей, отечественной «Креты» будет существенно отличаться, — подытожил «АвтоВзгляду» топ-менеджер российского представительства Hyundai Алексей Калицев.

Напомним, что представленная за рубежом новинка прибавила в габаритах и обзавелась совершенно новым радикальным стилем. А еще получила целую тонну опций, не характерных для машин бюджетного сегмента.