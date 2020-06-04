В России вновь подскочили цены почти на все модели Hyundai

Автомобили Hyundai подорожали на 5000—15 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Как подсчитали аналитики портала «Цена Авто», к прежним прайсам добавилось от 0,4% до 0,9%. Меньше остальных прибавил в цене седан Solaris, причем как обновленный, так и в дореформенной версии. Отныне первый обойдется в 770 000 рублей, а второй — в 761 000.

Чтобы купить кроссовер Hyundai Creta, придется вынуть из кошелька на 7000 рублей больше. Авто оценивается в 979 000 «целковых». На 10 000 дороже стали Elantra, Sonata и Tucson. Седаны получили прайсы 1 109 000 и 1 534 000 рублей соответственно. А приобретение паркетника выльется в 1 574 000.