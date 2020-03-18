Корейцы представили Hyundai Elantra нового поколения

Hyundai Elantra свежего поколения возвели на новой платформе, позволившей сделать автомобиль длиннее, шире и, соответственно, просторнее. Авто вытянулось в длину на 4676 мм (+56 мм), в ширину — на 1826 мм (+25 мм) при высоте в 1414 мм (-20 мм) и колесной базе в 2720 мм (+20 мм).

Седану Elantra 2021 года, выполненного в фирменном стиле Parametric Dynamics («параметрическая динамика»), придали купеобразную форму с заваленными задними стойками. Салон украшают объединенные в единое целое два дисплея — цифровая «приборка» и экран информационно-развлекательного комплекса. В базовой комплектации его диагональ равна 8 дюймам, а в более старших версиях — 10,25.

В базовое оснащение новинки вошли система экстренного торможения, различающая не только впереди идущие авто, но и пешеходов, ассистент удержания в выбранной полосе движения, адаптивный круиз-контроль, контроль усталости водителя, а также парковочный помощник с камерой заднего вида.