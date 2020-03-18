Корейцы представили Hyundai Elantra нового поколения

Hyundai Elantra свежего поколения возвели на новой платформе, позволившей сделать автомобиль длиннее, шире и, соответственно, просторнее. Авто вытянулось в длину на 4676 мм (+56 мм), в ширину — на 1826 мм (+25 мм) при высоте в 1414 мм (-20 мм) и колесной базе в 2720 мм (+20 мм).
Седану Elantra 2021 года, выполненного в фирменном стиле Parametric Dynamics («параметрическая динамика»), придали купеобразную форму с заваленными задними стойками. Салон украшают объединенные в единое целое два дисплея — цифровая «приборка» и экран информационно-развлекательного комплекса. В базовой комплектации его диагональ равна 8 дюймам, а в более старших версиях — 10,25.
В базовое оснащение новинки вошли система экстренного торможения, различающая не только впереди идущие авто, но и пешеходов, ассистент удержания в выбранной полосе движения, адаптивный круиз-контроль, контроль усталости водителя, а также парковочный помощник с камерой заднего вида.
Кстати, как и новой Sonata, «Элантре» достался телематический комплекс, позволяющий удаленно через интернет-приложение запускать двигатель со смратфона, регулировать температуру внутри салона, а также находить авто на большой парковке.
«Четырехдверку» в движение приводит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 150 л. с. с максимальным крутящим моментом в 180 Нм, работающий в паре с вариатором. В распоряжении авто в гибридном варианте — бензиновая «четверка» объемом 1,6 л и электромотор, выдающие в сумме 139 «лошадей».
Сборка новой Hyundai Elantra стартует грядущей осенью, а старт продаж ожидается в конце 2020 года. Напомним, сегодня в России представлена модель, пережившая рестайлинг в 2019-м. Под ее капотом — 128-сильный движок объемом 1,6 л, либо двухлитровый с отдачей 149 сил. Ценник начинается от 1 074 000 рублей.