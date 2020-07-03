Обновленный Genesis G90: продажи седана стартовали в России

В качестве опции для обновленного Genesis G90 доступен модернизированный ассистент парковки, предупреждающий о препятствиях при движении задним ходом. Проще говоря, электронный помощник различает другие машины и пешеходов, когда авто выезжает с парковки кормой, и при необходимости оттормаживает автомобиль.На этом обновки для представительской «четырехдверки» и заканчиваются.

Ценник на авто сегодня стртует от 4 740 000 рублей. Кстати, параллельно выходит в свет G90 в версии Stardust. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», седан эксклюзивной серии, чье название можно перевести как «Звездная пыль», выпустили тиражом в 50 экземпляров.

Изюминка новинки — необычная эмаль с добавлением металлических и углепластиковых частиц, придающих автомобилю особое сияние. Но, увы, Genesis G90 Stardust до наших соотечественников не докатился. Все представители этой блистающей полсотни предназначены для внутреннего рынка.