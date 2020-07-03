Обновленный Genesis G90: продажи седана стартовали в России

Фото: Genesis
Премиальный суббренд Hyundai обновил свой флагманский седан: Genesis G90 в базовой комплектации стал технологичнее, а также обзавелся свежими опциями. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», помимо этого «четырехдверка» переродилась в новой «звездной» спецверсии.

Корейцы запустили в продажу Genesis G90 2021 модельного года: автомобиль уже доступен и у российских дилеров.

Седан в стартовом варианте оснастили адаптивной регулируемой подвеской Adaptive Control Suspension и «умной» системой управления головным светом Intelligent Front-Lighting System (IFS).Первая умеет автоматически подстраиваться под дорожные условия, что повышает общую безопасность поездок на этом автомобиле. А вторая распознает идущие навстречу и попутные машины, регулируя дальний свет так, чтобы не ослеплять других водителей.

На фото Genesis G90

В качестве опции для обновленного Genesis G90 доступен модернизированный ассистент парковки, предупреждающий о препятствиях при движении задним ходом. Проще говоря, электронный помощник различает другие машины и пешеходов, когда авто выезжает с парковки кормой, и при необходимости оттормаживает автомобиль.На этом обновки для представительской «четырехдверки» и заканчиваются.

Ценник на авто сегодня стртует от 4 740 000 рублей. Кстати, параллельно выходит в свет G90 в версии Stardust. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», седан эксклюзивной серии, чье название можно перевести как «Звездная пыль», выпустили тиражом в 50 экземпляров.

Изюминка новинки — необычная эмаль с добавлением металлических и углепластиковых частиц, придающих автомобилю особое сияние. Но, увы, Genesis G90 Stardust до наших соотечественников не докатился. Все представители этой блистающей полсотни предназначены для внутреннего рынка.

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3 июля 2020
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