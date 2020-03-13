Почему при езде в тумане нельзя включать дальний свет фар

Обычно туман появляется в каких-то определенных местах, напримекр, скапливается в низинах. Но ранней весной при повышенной влажности может случиться и так, что марево расстилается повсеместно. В этом случае основная рекомендация — не садиться за руль, пока водяная взвесь в воздухе не начнет рассеиваться.
Но коли поездки никак не избежать, то в первую очередь, прежде чем пуститься в путь, необходимо проверить работу внешней оптики. Если подведут, к примеру, задние противотуманные огни, то другие участники дорожного движения рискуют не заметить вас вовремя. И тогда не избежать столкновения. А переставшие светить передние «противотуманки» лишат «зрения», если попадешь в туман в сумерках или ночью.
При минимально видимости рекомендуется зажечь полную иллюминацию вместе с «аварийкой» (мигающий свет проще заметить), чтобы максимально четко обозначить автомобиль на дороге. А вот дальний свет, чья эффективность в данной ситуации скорее отрицательная, включать не стоит. Потому что лучи попросту отражаются от массы водяных капель вместо того, чтобы освещать путь, да еще и слепят рулевого.
Кстати, если приходится часто ездить в регионе, где постоянно бывают туманы, то желательно обзавестись «противотуманками» с желтым фильтром. Почему именно этот цвет? Ответ прост: человеческий глаз лучше всего воспринимает цвета желтых и красных спектров. Оптику красного цвета ставят на заднюю часть авто, так что остается оттенок цвета янтаря.
При движении в тумане обязательно нужно снижать скоростной режим, вместе с тем сокращая до необходимого тормозной путь. Рассчитать последний не сложно: он не должен превышать расстояние видимости. А лучше быть несколько меньше. После того, как из белой пелены впереди возникнет, например, тихоходный трактор, водителю понадобится время на реакцию, пока авто будет продолжать двигаться вперед.
Кстати, в тумане может пригодиться одна популярная зимняя опция — обогрев боковых зеркал. На отражающую поверхность последних могут оседать капельки воды из воздуха, и они запотевают.
Не стоит забывать и вот о каком моменте: при условиях плохой видимости водитель невольно начинает напряженно вглядываться в дорогу. А это приводит к быстрому утомлению и, следовательно, к замедленной реакции. Так что, если чувствуется усталость, лучше остановиться и отдохнуть. Причем для парковки желательно выбрать специально отведенное для этого место. Вставать на обочине в тумане — опасно.