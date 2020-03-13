Почему при езде в тумане нельзя включать дальний свет фар

Обычно туман появляется в каких-то определенных местах, напримекр, скапливается в низинах. Но ранней весной при повышенной влажности может случиться и так, что марево расстилается повсеместно. В этом случае основная рекомендация — не садиться за руль, пока водяная взвесь в воздухе не начнет рассеиваться.

Но коли поездки никак не избежать, то в первую очередь, прежде чем пуститься в путь, необходимо проверить работу внешней оптики. Если подведут, к примеру, задние противотуманные огни, то другие участники дорожного движения рискуют не заметить вас вовремя. И тогда не избежать столкновения. А переставшие светить передние «противотуманки» лишат «зрения», если попадешь в туман в сумерках или ночью.