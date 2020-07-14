Новые подробности о следующем поколении BMW 2-й серии в кузове купе

На фото BMW 2-й серии Coupe 2018 модельного года
Баварцы начали готовить BMW 2-й серии Coupe к смене поколения: премиальную «двухдверку» вывели на дорожные испытания: машина засветившись перед объективами автомобильных папарацци. Со снимками познакомился портал «АвтоВзгляд».

На фото, опубликованных заокеанским изданием Motor1, BMW 2-й серии в кузове купе новой генерации обтянуто глухой маскировкой. Но эти снимки дают надежду, что модель получит решетку радиатора привычных очертаний и более скромных размеров, нежели новое купе 4-й серии, представленное в начале лета 2020 года.

По некоторым данным, новую двухдверную «двушку» построят на заднеприводной платформе CLAR, как и BMW 3-й серии. В то время как четырехдверная Gran Coupe возведена на другой «тележке» с передним приводом — UKL2. На ней же будет базироваться и будущий компактвэн 2-й серии Active Tourer.

  • Фото: Motor1
  • Фото: Motor1

Несмотря на то, что компактное купе уже полным ходом тестируют на дорогах общего пользования, дебюта новинки в ближайшее время ждать не приходится. По мнению западных экспертов, премьера пройдет в 2021 году, а позднее — в 2022-м — будет представлена «заряженная» BMW M2.

Тем временем, в России стартовали продажи другого купе — BMW 4-й серии в эксклюзивной версии M Sport Pro Shadow Edition. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», такое авто получило исключительно черную окраску кузова, спортивную подвеску и адаптивное рулевое управление, а также ценник от 4 000 000 рублей.

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14 июля 2020
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