Новые подробности о следующем поколении BMW 2-й серии в кузове купе

На фото, опубликованных заокеанским изданием Motor1, BMW 2-й серии в кузове купе новой генерации обтянуто глухой маскировкой. Но эти снимки дают надежду, что модель получит решетку радиатора привычных очертаний и более скромных размеров, нежели новое купе 4-й серии, представленное в начале лета 2020 года.
По некоторым данным, новую двухдверную «двушку» построят на заднеприводной платформе CLAR, как и BMW 3-й серии. В то время как четырехдверная Gran Coupe возведена на другой «тележке» с передним приводом — UKL2. На ней же будет базироваться и будущий компактвэн 2-й серии Active Tourer.
Несмотря на то, что компактное купе уже полным ходом тестируют на дорогах общего пользования, дебюта новинки в ближайшее время ждать не приходится. По мнению западных экспертов, премьера пройдет в 2021 году, а позднее — в 2022-м — будет представлена «заряженная» BMW M2.
Тем временем, в России стартовали продажи другого купе — BMW 4-й серии в эксклюзивной версии M Sport Pro Shadow Edition. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», такое авто получило исключительно черную окраску кузова, спортивную подвеску и адаптивное рулевое управление, а также ценник от 4 000 000 рублей.