Новые подробности о следующем поколении BMW 2-й серии в кузове купе

На фото, опубликованных заокеанским изданием Motor1, BMW 2-й серии в кузове купе новой генерации обтянуто глухой маскировкой. Но эти снимки дают надежду, что модель получит решетку радиатора привычных очертаний и более скромных размеров, нежели новое купе 4-й серии, представленное в начале лета 2020 года.

По некоторым данным, новую двухдверную «двушку» построят на заднеприводной платформе CLAR, как и BMW 3-й серии. В то время как четырехдверная Gran Coupe возведена на другой «тележке» с передним приводом — UKL2. На ней же будет базироваться и будущий компактвэн 2-й серии Active Tourer.