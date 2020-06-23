Новый BMW 2-й серии Active Tourer «подстрелили» фотошпионы

Хоть BMW 2-й серии Active Tourer и считается самым нетипичным представителем модельного ряда баварцев, тем не менее, он должен соответствовать самым высоким стандартам BMW. Вот поэтому автомобиль замечали то на гоночном треке Нюрбургринг, то на заснеженных дорогах одной из северных стран Европы, а вот теперь несколько машин фотошпионы заметили в Альпах.

Судя по фото, второе поколение Active Tourer должно остаться узнаваемым, но в соответствии с новым стилем BMW, решетка радиатора станет больше, изменится расположение зеркал заднего вида и подкорректируются формы бамперов. Что касается салона, то тут появятся крупные сенсорные панели, на которые выведутся управление климатом и мультимедиа.

Кардинальных изменений по технике, скорее всего, не будет. Модель сохранит прежний набор силовых агрегатов, в том числе, и плагин-гибридный вариант, который предлагают в Европе.