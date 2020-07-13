«Коронакризис»: стоит ли сейчас покупать подержанную машину

Продажи подержанных автомобилей просели за время коронавируса гораздо меньше, чем продажи новых. Так, к примеру, если в мае объем «бэушного» рынка снизился на 28,7% по отношению к последнему весеннему месяцу 2019-го, то продавцы свежих машин не досчитались 51,8%.
И хотя россияне разбивать свои копилки не торопились, они с огромным интересом «гуляли» по интернету, прощупывая почту — по данным ГК «АвтоСпецЦентр», за время самоизоляции количество запросов по машинам с пробегом в поисковиках увеличилось аж на 28%.
Сейчас, когда пандемия немного отступила, рынок автомобилей с пробегом восстанавливается куда быстрее. Так, согласно статистике агентства «Автостат», сегодня на одну выехавшую из автосалона «нулевую» машину приходится пять сменивших владельца «бэушек». Такого еще не было — соотношение 1 к 5 является рекордным за всю историю российского рынка.
СВОЕ РОДНОЕ
Оживать рынок автомобилей с пробегом начал уже в середине мая. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в «Авито Авто», за первые три недели месяца активность пользователей, запрашивающих контакты авторов объявлений, выросла на 16%.
— Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в стране на фоне пандемии в целом растет интерес к персональному автотранспорту. Покупка личного автомобиля сейчас выходит в топ приоритетов даже у тех, кто раньше этого не планировал, — комментирует происходящее Кирилл Вотяков, руководитель интернет-сервиса.
И действительно: по результатам исследования, проведенного «Авито Авто», 9% россиян, не имевших ранее автомобиль, задумались о том, чтобы в целях безопасности — то есть, соблюдения социальной дистанции — его приобрести. А 3% тех, кто планировал пересесть с личного транспорта на общественный, решили придержать своего железного коня. Из тех же соображений.
ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ, ЖДАТЬ
Мы привыкли к тому, что в июле-августе, когда большинство россиян отправляется в отпуск, рынок автомобилей с пробегом — как, в общем-то, и новых — временно замирает. Спрос на машины падает, а потому многие автосалоны и частники сбивают цены или предлагают дополнительные бонусы. Но этот год отличается от предыдущих: свои коррективы внесла пандемия.
Из-за финансовых трудностей продавцы не готовы уступать покупателям, понимая, что раз спрос на автомобили с пробегом есть, то клиент обязательно найдется. И если говорить о ценах более конкретно, то средняя стоимость «бэушного» автомобиля во втором квартале текущего года выросла на 5% до 429 00 рублей. Что же до подержанных «премиалов», то их прайсы подскочили сразу на 12% до 3 473 000 «деревянных».
Добавим, что в последние месяцы на рынке подержанного транспорта в массовом сегменте правили бал модели LADA, Toyota и Nissan. А среди премиальных автомобилей наибольшим спросом у покупателей пользовалась большая немецкая тройка — Mercedes-Benz, BMW и Audi. Ну, здесь ничего нового.