«Коронакризис»: стоит ли сейчас покупать подержанную машину

Продажи подержанных автомобилей просели за время коронавируса гораздо меньше, чем продажи новых. Так, к примеру, если в мае объем «бэушного» рынка снизился на 28,7% по отношению к последнему весеннему месяцу 2019-го, то продавцы свежих машин не досчитались 51,8%.

И хотя россияне разбивать свои копилки не торопились, они с огромным интересом «гуляли» по интернету, прощупывая почту — по данным ГК «АвтоСпецЦентр», за время самоизоляции количество запросов по машинам с пробегом в поисковиках увеличилось аж на 28%.

Сейчас, когда пандемия немного отступила, рынок автомобилей с пробегом восстанавливается куда быстрее. Так, согласно статистике агентства «Автостат», сегодня на одну выехавшую из автосалона «нулевую» машину приходится пять сменивших владельца «бэушек». Такого еще не было — соотношение 1 к 5 является рекордным за всю историю российского рынка.