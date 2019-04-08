Сколько купе и кабриолетов ездит по России

По сравнению с общим объемом рынка легковушек и легкого коммерческого транспорта (1 800 591 экземпляр) — это просто капля в море. Правда, по сравнению с показателями годичной давности продажи элегантных кабриолетов и купе выросли на 3,5%. К слову сказать, общий российский автопарк авто в этих кузовах насчитывает чуть больше 100 000.

Самыми популярными у наших соотечественников оказались Mercedes-Benz E-класса: 1548 таких автомобилей родом из Штутгарта (+35%). На второй строчке с огромным отставанием прописался BMW 4-й серии, разошедшийся тиражом в 527 машин (+27%). Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz C-класса (487 авто, −15%).

На четвертом и пятом местах расположился S-класс (376 штук, +13%) и Audi A5 (329 единиц, −40%). Далее по порядку в ТОП-10, по данным агентства «Автостат», следуют Porsche 911 (204 авто, +5%), BMW 2-й серии (111 машин, +16%), Chevrolet Camaro (102 автомобиля, −49%), Audi TT (101 экземпляр, −25%) и Infiniti Q60 (78 единиц, +59%).