В России стартовали продажи Range Rover и Range Rover Sport в новых спецверсиях

Премиальный «вездеход» Range Rover в версии Fifty, посвященной полувековому юбилею модели, вышел ограниченным тиражом в 1970 экземпляров. Нашим соотечественникам внедорожник, построенный из авто в комплектации Autobiography и отличающийся деталями интерьера и экстерьера, обойдется в 10 534 000 рублей.

Покупка Range Rover Westminster с глубокой тонировкой стекол, замшевой отделкой потолка, сдвижной панорамной крышей и двухцветными колесными дисками выльется в 8 260 000 рублей. А Range Rover в варианте Westminster Black с дизайн-пакетом Black Exterior — в 8 400 000 «целковых».

Кроме того, состоятельным россиянам предложен внедорожник в исполнении SVAutobiography Dynamic Black, вышедшей из-под пера специалистов подразделения Special Vehicle Operations. Ценник на новинку с черной окраской кузова, а также накладками на пороги, суппортами и прочими дизайнерскими «наворотами» угольного цвета стартует от 12 755 000.