В России стартовали продажи Range Rover и Range Rover Sport в новых спецверсиях

Премиальный «вездеход» Range Rover в версии Fifty, посвященной полувековому юбилею модели, вышел ограниченным тиражом в 1970 экземпляров. Нашим соотечественникам внедорожник, построенный из авто в комплектации Autobiography и отличающийся деталями интерьера и экстерьера, обойдется в 10 534 000 рублей.
Покупка Range Rover Westminster с глубокой тонировкой стекол, замшевой отделкой потолка, сдвижной панорамной крышей и двухцветными колесными дисками выльется в 8 260 000 рублей. А Range Rover в варианте Westminster Black с дизайн-пакетом Black Exterior — в 8 400 000 «целковых».
Кроме того, состоятельным россиянам предложен внедорожник в исполнении SVAutobiography Dynamic Black, вышедшей из-под пера специалистов подразделения Special Vehicle Operations. Ценник на новинку с черной окраской кузова, а также накладками на пороги, суппортами и прочими дизайнерскими «наворотами» угольного цвета стартует от 12 755 000.
Вдобавок список комплектаций Range Rover пополнился еще одной — HST. Такое авто укомплектовали углепластиковыми накладками на решетке радиатора, боковых воздухозаборников и на пятой двери. И оценили в 7 334 000.
Что касается кроссовера Land Rover Range Rover Sport 2021 модельного года, то он обзавелся трехлитровыми рядными «шестерками» Ingenium мощностью 249, 300 и 350 л. с. Вместе с тем модель получила три спецверсии — HSE Silver, HSE Dynamic Black и SVR Carbon — с прайсами 6 641 000, 6 653 000 и 10 691 000 рублей соответственно.
Стоит отметить, что ребята из Англии просто завалили Россию новинками. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в марте 2020 года был представлен самый дорогой Range Rover 2021 модельного года с приставкой Holland&Holland в названии. Годовой тираж авто в суперроскошной версии, как и прежде, ограничили 40 экземплярами. И один из них прикатил в наши края. Цена — от 25 500 000 рублей.