Коротко о длинном: тест-драйв Range Rover Autobiography

В последнее время у наших обеспеченных соотечественников так и вовсе пошла мода на длиннобазные версии Range Rover в максимальной комплектации Autobiography, предназначенные для езды с шофером — такой автомобиль есть даже в гараже Ее Величества королевы Елизаветы II. Нам же досталась короткая, но не менее интересная «Автобиография» брутального черного матового цвета с 22-дюймовыми колесными дисками и рыжим салоном. На «теле» машины нет даже намека на попсовый хром, в темноте лишь яркие вспышки лазерного головного света дают понять, что к тебе приближается исполинский британец. Светодиодные ходовые огни стали более строгими и квадратными, задние фонари напротив, слегка округлились.
В салоне вас ожидает поистине кричащая нарочитая роскошь, какая и должна быть в премиальном автомобиле. Все, что только придумано в современном мировом автомобилестроении, напихано внутри этого Range Rover. Все убранство обтянуто кожей и алькантарой, без сдвижной панорамной крыши сейчас вообще никуда, а панель приборов и центральная консоль — полностью графические. Так называемые «тачскрины» уже не глючат и вполне дружелюбно относятся к телефонам. Правда, быстродействие могло бы быть и чуточку интенсивнее. Но это не беда, ведь спешка нужна, как известно, при ловле блох. Невероятное количество встроенных USB-портов позволяют заряжать одновременно кучу гаджетов, слушать музыку.
Огромные удобные сиденья напоминают о первом классе авиалайнера, они все снабжены электроприводами с кучей регулировок, вентиляцией и массажем. А заднее правое кресло так и вовсе можно использовать, как полукровать, словно в Maybach — выдвигается нижняя площадка под ноги, а впереди стоящее сиденье пассажир может самостоятельно сдвинуть вперед. Главное, чтобы не вместе с передним седоком.
К тому же, к услугам задних обитателей предлагаются индивидуальные мониторы для управления настройками своей части салона или просмотра видео-контента. Да что там: даже центральный подлокотник заднего дивана имеет электропривод. Таким образом, даже при стандартной колесной базе, Autobiography можно использовать с персональным шофером по будням, а по выходным, загрузив весь свой скарб, сесть за руль самостоятельно и испытать королевское удовольствие от вождения.
Очень интересно работают «двери» багажного отделения. Полагаю, не надо объяснять, что в автомобиле такого класса все двери с сервоприводами и доводчиками, а работа крышки багажника так и вовсе вызывает ностальгические воспоминания из детства в момент заставки передачи «В гостях у Сказки» с тетей Валей. Верхняя половина поднимается вверх, а нижняя откидывается вниз и становится столом или площадкой для погрузки-разгрузки поклажи, причем все это можно проделать с брелока, в том числе и в обратном порядке. Да, это уже не новинка — немецкая компания с трехлучевой звездой на капоте например, уже давно предлагает подобное решение для своих премиальных кроссоверов, но все равно завораживает.
Черный матовый цвет, конечно, на любителя, тем более, что смотрится он красиво лишь только когда идеально чистый, что, понятное дело, практически невозможно в нашей полосе. Покрытый же даже тонким слоем пыли кузов тут же приобретает крайне неопрятный вид и выглядит словно герой из «Мойдодыра». Впрочем, на вкус и цвет, как известно… К тому же, производитель предлагает такое количество всевозможных окрасок на выбор, что разбегающиеся в разные стороны глаза не соберешь.
В данный момент «автобиографические» версии Range Rover предлагаются с несколькими моторами — старым добрым 5,0-литровым V8 с нагнетателем мощностью — на выбор — 525 л. с, либо 565 л. с., а также 340-сильным турбодизелем SDV8 (младшие моторы, а также гибрид доступны лишь в более дешевых вариантах). Силовая установка, работающая на тяжелом топливе, и живет под капотом тестового экземпляра.
Нужно сказать, что мощный и сверхтяговитый дизель уступает в динамике более мощной бензиновой версии всего 1,5 секунды. Это — целая вечность по меркам автоспорта, но мизерная разница в повседневной жизни. Но что действительно радует, так это расход топлива. Судите сами: при активных городских прохватах с пробками и светофорами большущий Range Rover спокойно укладывается в 10—11 литров солярки на 100 км пути — сущие пустяки для V8. На ровном же ходу на трассе цифры и вовсе поражают — 7,6 литра! За пару недель теста еле-еле удалось «выкатать» полный бак. Честное слово, только за один этот факт уже хочется обладать таким авто.
На ходу при закрытых окнах и включенном климат-контроле ощущаешь себя словно в полной оторванности от окружающего мира — настолько хороша шумоизоляция. Характерное тарахтенье дизельного двигателя вообще не слышно, ни внутри, ни даже снаружи. Пневмоподвеска непринужденно проглатывает неровности, кажется, ничто не способно доставить дискомфорт обитателям этой машины, Range Rover словно летит над дорожным полотном. Даже и гонять особо не хочется, наличие спортивного режима при таких настройках вообще не очень понятно. Не ударит в грязь лицом наш герой и на бездорожье — Terrain Response II свое дело знает и умеет адаптироваться к любым условиям.
Есть разве что один существенный минус Range Rover Autobiography — это, как вы уже догадались, цена. Количество нулей в ценнике навороченной версии соответствует стоимости достойной трехкомнатной квартиры. Впрочем, обласканных жизнью покупателей «Автобиографии» сей факт не шибко беспокоит. У них ведь и у самих биография — что надо.