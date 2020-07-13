Коротко о длинном: тест-драйв Range Rover Autobiography

Черный матовый цвет, конечно, на любителя, тем более, что смотрится он красиво лишь только когда идеально чистый, что, понятное дело, практически невозможно в нашей полосе. Покрытый же даже тонким слоем пыли кузов тут же приобретает крайне неопрятный вид и выглядит словно герой из «Мойдодыра». Впрочем, на вкус и цвет, как известно… К тому же, производитель предлагает такое количество всевозможных окрасок на выбор, что разбегающиеся в разные стороны глаза не соберешь.

В данный момент «автобиографические» версии Range Rover предлагаются с несколькими моторами — старым добрым 5,0-литровым V8 с нагнетателем мощностью — на выбор — 525 л. с, либо 565 л. с., а также 340-сильным турбодизелем SDV8 (младшие моторы, а также гибрид доступны лишь в более дешевых вариантах). Силовая установка, работающая на тяжелом топливе, и живет под капотом тестового экземпляра.

Нужно сказать, что мощный и сверхтяговитый дизель уступает в динамике более мощной бензиновой версии всего 1,5 секунды. Это — целая вечность по меркам автоспорта, но мизерная разница в повседневной жизни. Но что действительно радует, так это расход топлива. Судите сами: при активных городских прохватах с пробками и светофорами большущий Range Rover спокойно укладывается в 10—11 литров солярки на 100 км пути — сущие пустяки для V8. На ровном же ходу на трассе цифры и вовсе поражают — 7,6 литра! За пару недель теста еле-еле удалось «выкатать» полный бак. Честное слово, только за один этот факт уже хочется обладать таким авто.