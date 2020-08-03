Чем опасна вода, капающая из выхлопной трубы автомобиля

В общем случае, брызги, выскакивающие из «выхлопухи» вместе с выхлопными газами, — ситуация, в общем случае, стандартная. Это вода. Она образуется при сгорании топлива в цилиндрах. Ведь бензин или дизтопливо, это, в конечном счете, смесь углеводородов — органических веществ, состоящих из атомов углерода и водорода.
При их горении образуются оксиды углерода (углекислота, угарный газ) и вода. Доля паров последней в выхлопе достигает в некоторых случаях 5,5%. Вроде, не особо немного, но у Н2О есть свойство конденсироваться в жидкость при нормальных температурах. У некоторых моделей машин, особенно с мощным двигателем, можно наблюдать, как при ускорении вода аж льется ручьем из выхлопной трубы. Так получается потому, что мощный мотор отличается повышенным аппетитом, вырабатывая большее количество «аш-два-о». Последняя скапливается в самой холодной части выпускного тракта — в глушителе.
При резком старте авто «приседает» на задние колеса и приемное отверстие трубы, являющейся «финишной прямой» выхлопных газов, на короткое время оказывается ниже уровня жидкости в «бассейне», образовавшемся в «глушаке». Да и эффекты инерции способствуют выхлестыванию воды из выхлопной трубы.
С одной стороны, хочется надеяться, что раз появление воды — нормальная часть процесса внутреннего сгорания, то можно не переживать, полагаясь на то, что автопроизводитель все предусмотрел на этот счет. Но дело в том, что уже упоминавшийся выше углекислый газ при растворении в воде превращается в слабую, но кислоту. Кроме того, в процессе работы мотора вырабатываются окиси еще и азота с серой. Их гораздо меньше, чем СО2, но при растворении в каплях воды они превращаются в очень сильные кислоты — азотную и серную. Если учесть это обстоятельство, то постоянно плещущаяся в «банке» глушителя жидкость перестает казаться безобидной субстанцией.
Да, детали выхлопа с конвейера обычно выполнены из нержавеющей стали, обладающей повышенной стойкостью к коррозии. Но и этот материал рано или поздно уступает натиску кислот. Еще хуже дело обстоит у подержанных машин. Многие автовладельцы при замене частей выпускного тракта жалеют денег на новые детали из нержавейки. В результате — дыры в глушителе изобычного железа появляются через неожиданно короткий срок.
По этой причине опытные автовладельцы не закрывают глаза на капающую из выхлопной трубы воду, а берут в руки дрель (или просят это сделать работника автосервиса) и проделывают сливное отверстие для воды в глушителе.