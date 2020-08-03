Чем опасна вода, капающая из выхлопной трубы автомобиля

В общем случае, брызги, выскакивающие из «выхлопухи» вместе с выхлопными газами, — ситуация, в общем случае, стандартная. Это вода. Она образуется при сгорании топлива в цилиндрах. Ведь бензин или дизтопливо, это, в конечном счете, смесь углеводородов — органических веществ, состоящих из атомов углерода и водорода.

При их горении образуются оксиды углерода (углекислота, угарный газ) и вода. Доля паров последней в выхлопе достигает в некоторых случаях 5,5%. Вроде, не особо немного, но у Н2О есть свойство конденсироваться в жидкость при нормальных температурах. У некоторых моделей машин, особенно с мощным двигателем, можно наблюдать, как при ускорении вода аж льется ручьем из выхлопной трубы. Так получается потому, что мощный мотор отличается повышенным аппетитом, вырабатывая большее количество «аш-два-о». Последняя скапливается в самой холодной части выпускного тракта — в глушителе.

При резком старте авто «приседает» на задние колеса и приемное отверстие трубы, являющейся «финишной прямой» выхлопных газов, на короткое время оказывается ниже уровня жидкости в «бассейне», образовавшемся в «глушаке». Да и эффекты инерции способствуют выхлестыванию воды из выхлопной трубы.