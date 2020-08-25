Чей «люкс» длиннее: почему новейший кроссовер Aston Martin круче конкурентов

Впервые представленный кроссовер Aston Martin DBX на Международном автошоу в Гуанчжоу, а потом и в Москве похвастал весьма противоречивым уровнем сборки. Однако обернувшись полноценным серийным образцом, новинка ожидаемо подтянула в качестве. Не исключено, что работу над ошибками британцы провели не в последнюю очередь благодаря порталу «АвтоВзгляд», который привлек их внимание к недочетам. Правда, в топ-менеджменте компании предпочли не шибко об этом распространяться.

— Дизайн DBX — роскошен! Пожалуй, он лучший среди конкурентов. Надеемся, что серийный автомобиль раз и навсегда рапспрощался с зазорами по кузову и сомнительной подгонкой элементов салона. Чем вы руководствовались при создании автомобиля?

— Совместно с Design Team и Engineering Team, а также производственной командой мы наслаждались процессом создания чего-то совершенно нового. Каждый отдельно взятый миллиметр этой платформы уникален, нам удалось внести свой вклад даже в маленькие детали. DBX выглядит и управляется как спортивный автомобиль. Это был невероятный опыт, и я горжусь тем, что работал над этим удивительным проектом. Большое внимание было уделено интерьеру DBX. Наша команда проделала огромную работу, чтобы добиться уровня комфорта и производительности, присущих Aston Martin.