Чей «люкс» длиннее: почему новейший кроссовер Aston Martin круче конкурентов

Впервые представленный кроссовер Aston Martin DBX на Международном автошоу в Гуанчжоу, а потом и в Москве похвастал весьма противоречивым уровнем сборки. Однако обернувшись полноценным серийным образцом, новинка ожидаемо подтянула в качестве. Не исключено, что работу над ошибками британцы провели не в последнюю очередь благодаря порталу «АвтоВзгляд», который привлек их внимание к недочетам. Правда, в топ-менеджменте компании предпочли не шибко об этом распространяться.
— Дизайн DBX — роскошен! Пожалуй, он лучший среди конкурентов. Надеемся, что серийный автомобиль раз и навсегда рапспрощался с зазорами по кузову и сомнительной подгонкой элементов салона. Чем вы руководствовались при создании автомобиля?
— Совместно с Design Team и Engineering Team, а также производственной командой мы наслаждались процессом создания чего-то совершенно нового. Каждый отдельно взятый миллиметр этой платформы уникален, нам удалось внести свой вклад даже в маленькие детали. DBX выглядит и управляется как спортивный автомобиль. Это был невероятный опыт, и я горжусь тем, что работал над этим удивительным проектом. Большое внимание было уделено интерьеру DBX. Наша команда проделала огромную работу, чтобы добиться уровня комфорта и производительности, присущих Aston Martin.
— Мой рост 1,92 м, и благодаря 3-метровой колесной базе я могу поместиться в машине 5 раз. Находясь внутри автомобиля, вы чувствуете и видите, что там действительно много места. Речь идет, прежде всего, о практичности, и это все же Aston Martin. Дизайн внедорожника DBX, безусловно, начинается с фирменной решетки радиатора Aston Martin, нам также было важно было сохранить управление через сенсорную панель. Нельзя не отметить важность дверных ручек. Представьте ощущение твердого металла при открытии дверей, как будто вы «пожимаете руку» автомобилю.
— Хочется верить, что двери теперь закрываются с первого раза…
— Кстати, интерьер DBX полностью кастомизируется, ведь это пространство, где вы проведёте много времени, и мы гордимся тем, что нам удалось сделать его одновременно практичным и роскошным.
— А вот возможность персонализации — это действительно круто! Скажите, а почему так поздно Aston Martin решил выпустить свой первый кроссовер? Ведь ближайшие соперники в виде Maserati, Bentley, Lamborghini и даже Rolls-Royce уже вошли в столь популярный в России и мире сегмент.
— DBX символизирует переход компании Aston Martin на новый этап, предлагая исключительную производительность, стиль и удобство в сегменте, прежде неизведанном всемирно известным производителем. Новый автомобиль объединяет универсальность и исключительный комфорт SUV класса «люкс» с динамическими характеристиками спортивного автомобиля, таким образом, DBX устанавливает новый стандарт в этой нише. Это настоящий внедорожник, который ездит, как спортивный автомобиль.
— С какими трудностями пришлось столкнуться при разработке новинки?
— На построенном для DBX заводе Aston Martin в Сент-Атане, Уэльс, запущена в работу новая специализированная платформа для создания внедорожников, что редко встречается в данном секторе. Эта инновация позволила всем подразделениям Aston Martin проявить творчество, выйти за привычные рамки британского дизайна и проектирования, таким образом, создать по-настоящему знаковый продукт.
— В каких еще направлениях работает бренд? Электромобили, беспилотники?
— У нас есть много планов на будущее для Aston Martin, но мы будем придерживаться вектора развития компании в соответствии с видением нашего нового руководства. Это удивительное, захватывающее время для бренда.
— Спасибо, что не ответили на мой вопрос. А что по вашему мнению позволяет автомобильным маркам называть себя премиальными?
— Видение компании Aston Martin Lagonda — быть Great British Car Company, которая создает самое красивое и совершенное автомобильное искусство в мире. В среднесрочной перспективе мы сосредоточимся на укреплении наших позиций в сегменте спортивных автомобилей и внедорожников, продолжая выпускать эксклюзивные и редкие экземпляры.
— А какие атрибуты премиума есть у автомобилей Aston Martin, отличающие их от машин других марок?
— Красота, пропорции, подлинность материалов, ручная работа и уникальность, — даже по сравнению с нашими конкурентами мы гораздо более эксклюзивны.