Эксперты прогнозируют серьезное подорожание новых автомобилей в России

По данным «Коммерсанта», автомобили LADA успели подорожать дважды: на 2% в феврале и на 2% в марте. Nissan увеличил цены с начала года в среднем на 1,7%, Suzuki — на 2,5—3%, а Volvo — на 5—7,5%. Некоторые автостроители переписали ценники отдельных моделей. Вот, например, Mitsubishi: за внедорожник Pajero Sport просят теперь на 0,8% больше, а за пикап L200 — на 4,4%.

Массовая корректировка цен, разумеется, затронула и премиальный сегмент. В частности, дилеры Infiniti рассказали о повышении прайсов на 2—3%, Audi — на 7%. А вот кто сохранил прежние расценки, так это люксовые марки — Aston Martin, Ferrari, Maserati.

Любопытно, что часть производителей уже заложила в свои прайсы ожидаемое увеличение утилизационного сбора. И это несмотря на то, что документ еще не утвержден — он проходит процесс согласования в правительстве, и когда будет принято итоговое решение, пока не ясно. В числе тех, кто бежит впереди паровоза — BMW (рост на 5%) и Hyundai (3—5%).

Эксперты строят не радужные прогнозы. По их мнению, по итогам года цены на новые автомобили вырастут на 10, а то и 20% по отношению к 2020-му. Всему виной не только утильсбор и шаткое положение рубля, но и увеличение стоимости металлов, а также проблемы с микроэлектроникой.