Действия чиновников Минпромторга подрывают экономику страны

Напомним, что Министерство промышленности и торговли подготовило и протолкнуло проект постановления Правительства о повышении ставки утильсбора на квадроциклы, снегоходы, сельскохозяйственную, строительную и прочую спецтехнику в три раза. Так, вместо 120 750 рублей этот своего рода налог на роскошь чиновники подняли до 345 000 «деревянных». Между тем, для ряда регионов нашей страны снегоходы и квадроциклы это отнюдь не роскошь, а самое обыкновенное средство передвижения.

– Люди на этой техники не развлекаются, а ездят на работу, в школы, в магазины, — говорит председатель Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. — Я курирую Ненецкий автономный округ и наю о чем говорю, поэтому мысль авторов повышения ставки утильсбора о том, что снегоходы и квадроциклы — это развлечение для богатых, в корне не правильно. Причем, как правило, люди в северных регионах выбирают импортную, а не российскую технику. Не возьмусь говорить почему, это личный выбор каждого. Кому-то важна надежность, кому-то стоимость на вторичном рынке и прочее… Но гражданам важно оставить право выбора. А Минпромторг хочет попросту сделать технику зарубежного производства недоступной по цене и таким образом поддержать российскую промышленность. Ни к чему иному, как к росту социальной напряженности это не приведет…

Впрочем, не стоит думать, что увеличение размера утильсбора никак не отразится на цене российских квадроциклов и снегоходов. Если посмотреть на динамику роста цен, то обнаруживается удивительная закономерность: вслед за повышением розницы на импорт, моментально меняются ценники и на отечественные аналоги. Об этом говорит и коммерческий директор компании «АВМ-Трейд» (дистрибьютор квадроциклов CFMOTO в России) Алексей Саковский: