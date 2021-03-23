Действия чиновников Минпромторга подрывают экономику страны

Напомним, что Министерство промышленности и торговли подготовило и протолкнуло проект постановления Правительства о повышении ставки утильсбора на квадроциклы, снегоходы, сельскохозяйственную, строительную и прочую спецтехнику в три раза. Так, вместо 120 750 рублей этот своего рода налог на роскошь чиновники подняли до 345 000 «деревянных». Между тем, для ряда регионов нашей страны снегоходы и квадроциклы это отнюдь не роскошь, а самое обыкновенное средство передвижения.
– Люди на этой техники не развлекаются, а ездят на работу, в школы, в магазины, — говорит председатель Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. — Я курирую Ненецкий автономный округ и наю о чем говорю, поэтому мысль авторов повышения ставки утильсбора о том, что снегоходы и квадроциклы — это развлечение для богатых, в корне не правильно. Причем, как правило, люди в северных регионах выбирают импортную, а не российскую технику. Не возьмусь говорить почему, это личный выбор каждого. Кому-то важна надежность, кому-то стоимость на вторичном рынке и прочее… Но гражданам важно оставить право выбора. А Минпромторг хочет попросту сделать технику зарубежного производства недоступной по цене и таким образом поддержать российскую промышленность. Ни к чему иному, как к росту социальной напряженности это не приведет…
Впрочем, не стоит думать, что увеличение размера утильсбора никак не отразится на цене российских квадроциклов и снегоходов. Если посмотреть на динамику роста цен, то обнаруживается удивительная закономерность: вслед за повышением розницы на импорт, моментально меняются ценники и на отечественные аналоги. Об этом говорит и коммерческий директор компании «АВМ-Трейд» (дистрибьютор квадроциклов CFMOTO в России) Алексей Саковский:
– Как до 2016 года русская техника стоила на 15 процентов дешевле нашей, так эта ценовая пропорция сохранилась и сейчас. И все, что делает Минпромторг, не имеет ни малейшего отношения ни к поддержке российского производства, ни к стимулированию спроса, ни к экологии, ни к утилизации, вообще ни к чему. Вот мы уже пять лет как платим утильсбор, но я не вижу, что сделано министерством для поддержки квадроциклистов и любителей снегоходов. Мне просто интересно, на что ушли наши деньги?..
А вот российский производитель квадроциклов STELS в корне не согласен с мнением конкурента по рынку квадроциклов. Руководитель отдела маркетинга группы компаний «Веломоторс» Александр Бечин уверен, что инициативы Минпромторга — это как раз та самая поддержка, в которой так нуждается отечественная промышленность:
– Мы вкладываем деньги в строительство и модернизацию завода, закупаем оборудование, создаем, в конце концов, рабочие места, и нам нужна поддержка и защита со стороны государства. Мы за здоровую конкуренцию и совершенно не против нее, но развивать заводы надо в собственной стране, а не помогать другим. Стройте производственные мощности в России и точно так же получайте компенсации по утилю…
Звучит, конечно, убедительно, однако Минпромторг создал такие непреодолимые для старта нового производства барьеры, что многомиллиардные инвестиции при нынешнем объеме рынка никогда не окупятся.
Можно было бы организовать российское производство квадроциклов и снегоходов за счет привлечения отечественных смежников, но в этом случае молодому предприятию компенсация утильсбора не светит. Министерство требует организации производства с повторением всех уже имеющихся на существующих заводах процессов, что с точки зрения бизнеса — совершенно не эффективно.
И ладно бы от увеличения утилизационного сбора на спецтехнику страдали только импортеры. Инициатива Минпромторга, по мнению известного блогера Андрея Меринова, запросто может убить едва начавший развиваться внутренний туризм:
– Во-первых, я не понимаю, в каком мире живут чиновники и как в их головах зародилась цифра в 345 000 рублей за утилизацию? В Минпромторге, не иначе, стоит какой-то генератор случайных чисел, — говорит блогер. — Во-вторых, неужели они не понимают, что подорожание техники на 200 000—300 000 рублей похоронит туристическую отрасль? В Приисковом, Кандалакше, Ергаках и многих других местах люди строили под снегоходчиков отели. И все эти вложения в туристическую инфраструктуру с такими ценами на технику в одночасье накроются медным тазом, потому как есть предельная цена, выше которой люди не готовы покупать снегоход…
Впрочем, от того, как хорошо продается техника, зависит благополучие и других смежных предприятий. По мнению Евгения Дорофеева, исполнительного директора ООО «Металопродукция» (российский производитель аксессуаров для автомобилей, снегоходов и квадроциклов), инициатива Минпромторга убивает на корню все смежное производство:
– Чем шире рынок техники, чем на нем больше представлено производителей и моделей, тем интенсивнее развивается производство целого спектра сопутствующих товаров: от дополнительного оборудования до одежды. Минпромторг, похоже, задался целью загубить вообще всякое производство и торговлю в стране…
А ведь и впрямь: квадроциклы и снегоходы — лишь вершина айсберга. Подорвать и без того шаткую экономическую ситуацию в России повышение утильсбора может за счет аграрного сектора, ведь там размер платежа точно так же вырастает в три и более раз. Для примера, в цене отдельных видов сельскохозяйственных машин размер утилизационного сбора будет доходить до 3—4 миллионов рублей. По мнению Президента ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» Павла Репникова, российских аграриев подобные меры «поддержки» Минпромторга гонят к пропасти:
– Кратное увеличение утильсбора очень, подчеркиваю — очень, болезненно ударит по малым фермерским хозяйствам. Ведь правительство, дабы сдержать рост инфляции, ограничило цены на сельхозтовары. При этом растут цену на удобрения, на горюче-смазочные материалы, на запчасти, а тут еще Минпромторг предлагает добавить миллионы рублей в стоимость техники в виде утильсбора. Фермерам при таком финансовом давлении со всех сторон просто не выжить. В итоге мы получим рост цен на продукты питания, сокращение рабочих мест в аграрном секторе и в итоге это разгонит инфляцию еще сильнее…
Слова агрария поддержал и депутат Ярослав Нилов, заявивший, что увеличение утилизационного сбора на такие величины ставит, в принципе, под угрозу существование крестьянско-фермерских хозяйств в стране.
К участию в круглом столе мы пригласили заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова, но его ведомство оказалось не готово к открытому диалогу. То ли чиновники побоялись острых вопросов, то ли сказать по существу им было попросту нечего, понимая, к какой катастрофе приведет их стремление пополнить казну любой ценой.
В любом случае все участники «круглого стола» согласились с тем, что в результате непродуманного подхода Минпромтора к проблеме сложилась крайне негативная ситуация, влекущая за собой риск увеличения цен на спецтехнику и, как следствие, на продукты питания, жилье, услуги коммерческого транспорта, а также снижение покупательской способности и социальное напряжение в обществе. Соответствующие обращения и открытые письма ранее уже направлялись представителями всех вышеуказанных отраслей как на имя Президента РФ Владимира Путина, так и Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, а также курирующего промышленность и торговлю вице-премьера г-на Борисова.
Единственно возможным выходом из этой ситуации является обязательное возвращение вышеуказанного правительственного постановления на доработку и инициация повторного общественного обсуждения документа с приглашением к участию всех заинтересованных лиц и обеспечением контроля в том числе со стороны СМИ, подведения итогов такого обсуждения согласно действующим регламентам и требованиям российского законодательства.