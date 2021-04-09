Баварцы готовят к премьере обновленный BMW 3-й серии

Судя по снимкам, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Carscoops, никаких глобальных преображений экстерьера у баварской «трешки» не будет. Например, оформление световых приборов останется прежним. Дизайнеры разве что подретушируют бамперы, а также представят колесные диски в новом исполнении и несколько дополнительных цветов окраски кузова.
Куда интереснее метаморфозы интерьера. Как вы видим на фотографиях, передняя панель и центральная консоль прикрыты маскировочной тканью. И неспроста, видимо, баварцам есть, что скрывать от посторонних глаз. Предполагается, что под лоскутами прячется мультимейдийная система iDrive с усовершенствованной операционной системой и массой продвинутых функций. Ее компания BMW презентовала в середине марта.
Вероятно, иное оформление получит и приборная панель. Не исключено, что мы увидим дисплей чуть изогнутой формы — как и у электрического кроссовера iX, который до конца года поступит в продажу на европейском рынке, а в следующем приедет и в Россию. Возможно, будут и другие сюрпризы, но это, очевидно, мы узнаем позже, ближе к премьере.
Что же до технических изменений обновленной «трешки», то о них пока ничего неизвестно. Напомним, текущая версия BMW 3-ей серии продается у нас в семи модификациях с бензиновыми моторами мощностью от 156 до 387 л. с., а также дизельными агрегатами в 150 — 265 сил. Стартовый ценник модели на сегодняшний день — 2 850 000 рублей.