Баварцы готовят к премьере обновленный BMW 3-й серии

Судя по снимкам, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Carscoops, никаких глобальных преображений экстерьера у баварской «трешки» не будет. Например, оформление световых приборов останется прежним. Дизайнеры разве что подретушируют бамперы, а также представят колесные диски в новом исполнении и несколько дополнительных цветов окраски кузова.

Куда интереснее метаморфозы интерьера. Как вы видим на фотографиях, передняя панель и центральная консоль прикрыты маскировочной тканью. И неспроста, видимо, баварцам есть, что скрывать от посторонних глаз. Предполагается, что под лоскутами прячется мультимейдийная система iDrive с усовершенствованной операционной системой и массой продвинутых функций. Ее компания BMW презентовала в середине марта.