На автомобилях LADA появилась «мультимедийка» нового поколения

Объявлено, что система отличается высоким быстродействием и возможностью анализировать предпочтения пользователя — то есть предлагать привычные маршруты движения и оригинальные музыкальные подборки.

У LADA EnjoY Pro имеется 8-дюймовый HD-экран на основе матрицы IPS, технология объемного звука ARKAMYS, настроенная исходя из архитектуры и объема салона каждой модели LADA, а также регулярно обновляемое программное обеспечение.

Интересно, что загрузка операционной системы начинается сразу после того, как водитель нажмет на брелоке кнопку «открыть дверь». Завершается работа только при открытии двери водителя, чтобы он мог, например, закончить телефонный разговор.

Управлять всеми функциями системы можно при помощи кнопок на руле, а при желании — через умного голосового помощника. Однако оценить все эти прелести пока нельзя: перечень моделей, которым перепадет новинка, и даты старта продаж будут объявлены позднее.

И продолжая тему новостей из Тольятти. Коротко напомним, что технически автомобили марки LADA вскоре станут близнецами румынских Dacia (в российской интерпретации — французских Renault). Портал «АвтоВзгляд» выяснил, хорошо это или плохо.