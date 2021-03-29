BMW привезет в Россию новейший кроссовер

Стоит отметить, что BMW iX достался шестиугольный руль с сенсорным интерфейсом. А еще новинка обзавелась обогревом торпедо, подлокотника и дверных карт, а также четырехзонным климат-контролем.

Кроме того, новинка похвастает новейшим развлекательно-мультимедийным комплексом с изогнутой панелью BMW Curved Display, объединившей в себе графическую «приборку» диагональю 12,3 дюйма и 15-дюймовый головной монитор. Система заточена под передачу данных через 5G, а также может быть использована для работы автопарковщика и автопилота. Немцы похвалились, что бортовая электроника умеет обрабатывать информацию с многочисленных датчиков в 20 раз быстрее, чем топовые модели BMW.

В общем, набор пассивной безопасности тут едва ли не самый «крутой» в мире. Чего не сказать о дизайне кроссовера. Раздутые «ноздри» и специфические выштамповки уже стали предметом нелицеприятных обсуждений на профильных форумах в Сети.

Между тем, баварцы останавливают в России производство кроссоверов X1, X3 и X4, а вместе с ними и седанов 5-й и 7-й серии.