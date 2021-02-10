Новый седан Audi e-tron GT сделали из Porsche

К острому (во всех смыслах) дизайну прилагается суперсовременная начинка, которой поделился Porsche Taycan, Это значит, что под кузовом скрывается пара электрических моторов и батарея емкостью 93 кВт∙ч.

Отдача электрических двигателей зависит от версии. Характеристики стандартной — 476 л. с. и 630 Нм, но кратковременно установка может выдать 530 л. с. и 640 Нм.

А еще есть исполнение RS. Это, между прочим, первая «эрэска» на электротяге! Она выдает 598 л. с. и 830 Нм, но опять же — на небольшое время мощность можно поднять до 646 л. с.