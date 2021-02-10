Новый седан Audi e-tron GT сделали из Porsche

К острому (во всех смыслах) дизайну прилагается суперсовременная начинка, которой поделился Porsche Taycan, Это значит, что под кузовом скрывается пара электрических моторов и батарея емкостью 93 кВт∙ч.
Отдача электрических двигателей зависит от версии. Характеристики стандартной — 476 л. с. и 630 Нм, но кратковременно установка может выдать 530 л. с. и 640 Нм.
А еще есть исполнение RS. Это, между прочим, первая «эрэска» на электротяге! Она выдает 598 л. с. и 830 Нм, но опять же — на небольшое время мощность можно поднять до 646 л. с.
На одной зарядке седан может преодолеть 487 километров, хотя «дальнобойность» модификации RS чуть меньше, 472 км. Если по пути найдется ультрабыстрая зарядка, то пополнить запасы энергии получится за 25 минут.
В Audi не стали откладывать выход новинки: ее производство уже стартовало, а в родной Германии даже предлагают оформить предзаказ. Цена вопроса — от 100 000 евро. Это чуточку меньше, чем дилеры Porsche просят за родственный Taycan.
Скорее всего, седан Audi e-tron GT со временем привезут и в Россию. Ведь электрический кроссовер e-tron на волне новизны стал самым востребованным электромобилем среди тех, что продаются у нас официально.
Кстати, накануне «четыре кольца» вывели на российский рынок универсал Audi RS 6 Avant и лифтбэк Audi RS 7 Sportback. Еще одна интересная новинка — кроссовер Audi RS Q8 за 10 240 000 рублей. Технически он ничем не отличается от Lamborghini Urus, но стоит вдвое дешевле.