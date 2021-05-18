Российские продажи подержанных автомобилей выросли на 129%

В прошлом месяце владельцев сменили 497 672 автомобиля: из них 149 970 единиц пришлось на отечественные машины и 347 702 — на иномарки. Сегмент российских «бэушек» увеличился на 118% по отношению к апрелю минувшего года, а зарубежных — на 134%. Отметим, что по итогу первых четырех месяцев 2021-го наши сограждане перепродали 1 611 147 авто (+25,5%).

По данным «Автостат-инфо», наибольшим спросом в апреле пользовались подержанные автомобили LADA — зафиксировано 130 525 перерегистраций. На второй строчке рейтинга, как и прежде, располагается Toyota с результатом в 32 401 машину, на третьей — Kia, 30 301 единиц. Замыкают же первую пятерку Hyundai и Nissan: их показатели — 25 874 и 22 807 перепроданных легковушек соответственно.

Если смотреть срез данных по конкретным моделям, то лидирует Ford Focus (12 623 автомобиля). С небольшим отставанием от «американца» идет ВАЗ-2114 (12 209 шт.), которому дышит в спину Hyundai Solaris (12 060 шт.). На четвертой строчке — Kia Rio (11 981 шт.), на пятой — ВАЗ-2107 (10 721 шт.). В ТОП-10 также попали LADA Priora (10 410 ед.), Granta (10 299 ед.) и 4x4 (9773 ед.), Renault Logan (8662 ед.) и Chevrolet Niva (7955 ед.).