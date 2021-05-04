Так хорошо, аж плохо: длительный тест-драйв обновленного Hyundai Solaris

Да что уж там: почти каждый житель нашей страны хоть раз да ездил в Hyundai Solaris. Пусть только и в качестве пассажира на заднем сиденье в такси. Попробуем выяснить, чем стал благосклоннее седан к обитателям салона после обновления, и где лучше ехать — за рулем или на диване?

Как метко выразился один из представителей корейской компании, «мы в день продаем столько Солярисов, что можем позволить себе содержать менее популярные модели». И действительно, при стартовой цене от 840 000 рублей за Solaris вполне реально выстраиваются очереди. К тому же, автомобиль славится своей надежностью и неприхотливостью, да и в обслуживании не «космос».

За последние годы корейцы «причесали» свое детище, сгладили острые углы дизайна как снаружи, так и внутри. Машина обзавелась треугольными светодиодными фарами со скобообразными дневными ходовыми огнями, огромной перевернутой трапециевидной радиаторной решеткой и современными задними фонарями. Да и синий цвет Marina Blue отлично подходит для Solaris, которые мы обычно привыкли видеть в бело-желтом цвете. Типичный азиатский дизайн, к которому, впрочем, мы все уже давно привыкли. Одним словом, по нынешним временам, если хочешь быть незаметным, катайся на Solaris.