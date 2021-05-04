Так хорошо, аж плохо: длительный тест-драйв обновленного Hyundai Solaris

Да что уж там: почти каждый житель нашей страны хоть раз да ездил в Hyundai Solaris. Пусть только и в качестве пассажира на заднем сиденье в такси. Попробуем выяснить, чем стал благосклоннее седан к обитателям салона после обновления, и где лучше ехать — за рулем или на диване?
Как метко выразился один из представителей корейской компании, «мы в день продаем столько Солярисов, что можем позволить себе содержать менее популярные модели». И действительно, при стартовой цене от 840 000 рублей за Solaris вполне реально выстраиваются очереди. К тому же, автомобиль славится своей надежностью и неприхотливостью, да и в обслуживании не «космос».
За последние годы корейцы «причесали» свое детище, сгладили острые углы дизайна как снаружи, так и внутри. Машина обзавелась треугольными светодиодными фарами со скобообразными дневными ходовыми огнями, огромной перевернутой трапециевидной радиаторной решеткой и современными задними фонарями. Да и синий цвет Marina Blue отлично подходит для Solaris, которые мы обычно привыкли видеть в бело-желтом цвете. Типичный азиатский дизайн, к которому, впрочем, мы все уже давно привыкли. Одним словом, по нынешним временам, если хочешь быть незаметным, катайся на Solaris.
Внутри же дизайн интерьера заметно освежили. Современности добавляет большой 8-дюймовый экран с тачскрином, «подвешенный» в воздухе под стать премиальным маркам, как это нынче модно, а также «исчезающая» приборная панель Super Vision. В экран заложена вся мультимедиа и навигация, впрочем, в нашей далеко не самой полной версии, «подсказчика» маршрутов не было, равно как и камеры заднего вида. Зато есть парктроники спереди и сзади, и на том, как говорится, спасибо.
Регулировки сидений ручные, а вот сами сиденья оказались реально жестковаты — после длительных поездок тело слегка «дубело», все-таки кое в чем сэкономили. Да и подушки коротковаты — основная и давняя особенность автомобилей с востока. Впрочем, невысокие пилоты останутся вполне удовлетворенными. Ну и, конечно же, мало кому нужная и не всегда работающая система ЭРА-Глонасс также присутствует, ибо обязательна для всех без исключения. Надеюсь, никому не доведется ей воспользоваться…
Hyundai Solaris комплектуются двумя силовыми агрегатами — младший 100-сильный двигатель 1,4 MPI называется Kappa, более мощный 123-сильный 1,6 MPI именуется Gamma. Прямо-таки поэзия! С первым мотором с точки зрения динамики лучше сочетается механическая коробка передач, со вторым же неплохо работает в паре классический 6-ступенчатый «автомат».
Наш тестовый герой как раз и оказался «двухпедальным», да еще и в исполнении, приуроченном к 10-летнему юбилею. И он хоть и не претендует на звание спорткара, но все же за себя постоять может. Ясное дело, что с ручной коробкой наш Solaris был бы еще шустрее, но, к сожалению, «механика» с каждым днем становится эдаким атавизмом, а многие молодые водители так и вовсе брезгуют учиться ездить на «палке». Разница в динамике будет в секунду — практически ничто на дороге, зато по меркам автоспорта — целая вечность.
При этом на ходу Solaris достаточно приятен и вполне предсказуем. Приноровившись к работе автоматической коробки, можно шустро ездить в рабочем режиме «в полпедали». Ходовая часть машины хорошо сбалансирована, руль не «ватный», а тормоза более чем вменяемые и прогнозируемые, даже несмотря на то, что задние в младших комплектациях могут быть и барабанными. Называйте, как хотите: классика или олдскул!
Спереди здесь старый добрый McPherson, сзади — полузависимые пружины. И там и там — стабилизаторы поперечной устойчивости. Все не сложно и довольно надежно, а главное — проверено временем. Слегка досаждает разве что недостаточная шумоизоляция в районе колесных арок и дверных проемов, но тут даже к более солидным и дорогим Toyota и даже премиальному Lexus есть нарекания. Тем более, что обутый в зимнюю шипованную резину автомобиль на стандартных «бубликах» с колпаками еще больше добавлял шуму, что вполне логично.
В городском цикле Hyundai Solaris откушивает около 10 литров топлива Аи-92. Это далеко не самый лучший, но вполне стандартный показатель для машины этого класса с таким объемом и «автоматом». Хотя можно было бы и «бюджетнее».
В целом, Hyundai Solaris — очень добротный массовый автомобиль, а его количество на улицах в повседневной жизни говорит само за себя. Не зря же транспортные компании и таксопарки очень часто делают свой выбор в пользу «корейца». Так что Hyundai Solaris почти наверняка еще долго будет оставаться на лидирующих позициях среди отечественных иномарок в России. Даже несмотря на то, что стоит в самом достойном варианте исполнения он миллион с копейками. Да, дорого, а что вы хотели? Ведь до катастрофического падения отечественной валюты Solaris стоил около 500 тысяч. Но не будем о плохом…