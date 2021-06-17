Сразу 4 автопроизводителя объявили об отзыве машин в России

Так, в компании Mercedes-Benz выявили сразу две заводские недоработки. На кроссоверах GLE и GLS, проданных в 2018—2021 годах, некорректно установлен дренажный шланг для конденсата кондиционера, а на машинах семейства Е-класса, реализованных в то же время, не соответствует спецификации резьбовое соединения плюсового провода на стартере.

Российский офис новоиспеченного концерна Stellantis отзывает 1500 внедорожников Jeep Grand Cherokee и два грузовых «каблучка» FIAT Doblo. У первых сбоит датчик коленвала, из-за чего двигатель может заглохнуть и больше не запуститься, а у вторых — некорректно работает система ABS. Дилеры Jeep ждут на ремонт владельцев машин, проданных с 2014 года по настоящее время, а FIAT — с 2012 по 2020 год.

Под последнюю сервисную кампанию подпадают без малого 6000 внедорожников Suzuki Jimny, сошедших с конвейера с июня 2019 по март 2021 года. На одних авто повреждаются провода передних дверей и «умирают» электрические элементы управления, расположенные в дверных картах, на других — выходит из строя ЭРА-ГЛОНАСС из-за конденсата, который образовывается на внутренней поверхности крыши.

Добавим, что в рамках всех отзывных кампаний диагностика и последующий ремонт проводится для автовладельцев бесплатно.