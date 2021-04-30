Как ЭРА-ГЛОНАСС «подставляет» водителей на недешевый ремонт

В состав блока ЭРА-ГЛОНАСС входит резервный аккумулятор, который нужен, чтобы обеспечивать работоспособность системы при повреждении основной АКБ. Соответственно, через 3 года литий-ионная батарейка теряет первоначальную емкость. Чем это грозит? Все зависит от автомобиля. У одних модуль просто мигает оранжевой лампочкой, а у других на панели приборов загорается целая «гирлянда» из сигнальных ламп.

Кроме того, ЭРА начинает буквально «высасывать» основной аккумуляторю Да так усердно, что через несколько дней стоянки батарея разряжается до 3—5 Вольт. Если верить владельцам, особенно много таких случаев зафиксировано за Skoda — Karoq и Octavia. На аналогичные проблемы также жалуются хозяева автомобилей LADA, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz и Volkswagen (и наверняка этот список далеко не полный).