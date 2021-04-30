Как ЭРА-ГЛОНАСС «подставляет» водителей на недешевый ремонт

В состав блока ЭРА-ГЛОНАСС входит резервный аккумулятор, который нужен, чтобы обеспечивать работоспособность системы при повреждении основной АКБ. Соответственно, через 3 года литий-ионная батарейка теряет первоначальную емкость. Чем это грозит? Все зависит от автомобиля. У одних модуль просто мигает оранжевой лампочкой, а у других на панели приборов загорается целая «гирлянда» из сигнальных ламп.
Кроме того, ЭРА начинает буквально «высасывать» основной аккумуляторю Да так усердно, что через несколько дней стоянки батарея разряжается до 3—5 Вольт. Если верить владельцам, особенно много таких случаев зафиксировано за Skoda — Karoq и Octavia. На аналогичные проблемы также жалуются хозяева автомобилей LADA, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz и Volkswagen (и наверняка этот список далеко не полный).
На этом перечень симптомов «аккумуляторной» болезни не заканчивается. Неработающие автозапуск, бесключевой доступ и микрофон медиасистемы пусть реже, но тоже встречаются.
В общем, из-за одной копеечной «деталюшки» можно огрести огромную кучу проблем, поскольку некоторые ошибки придется сбрасывать дилерским сканером. А штатная АКБ может разрядиться до такой степени, что потребуется покупка новой.
Но мы напрасно назвали элемент питания ЭРЫ-ГЛОНАСС «копеечным». Его замена будет стоить несколько сотен руб., если найти и вскрыть модуль своими силами, а потом (опять же — самому) подобрать самый недорогой из химических источников тока.
Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», у, например, официального дилера Kia восстановление работоспособности модуля будет стоить больше 5000 «целковых»: 3700 придется отдать непосредственно за микроаккумулятор, плюс 1700 попросит мастер за то, чтобы снять мультимедийный комплекс, изъять модуль ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить замену батарейки. У премиальных марок такая процедура наверняка обойдется дороже.
В общем, обнаружив севшую АКБ на относительно свежем автомобиле (это, как мы помним, главный признак засбоившей системы экстренного оповещения), вспомните нашу публикацию: возможно, это блоку ЭРА-ГЛОНАСС нужна срочная реанимация. Благо, некоторые бренды сами рекомендуют владельцам освежить источник питания, когда трехлетняя машина приезжает на дилерское ТО.
Тем не менее, приятного во всей этой истории мало! О том, что модулю вообще требуется какое-то обслуживание, большинство наверняка слышит впервые. Да и стоимость этого самого обслуживания нельзя назвать справедливой. Но платить придется, ведь отключить ЭРУ нельзя не только из соображений безопасности — с неработающей «звонилкой» автомобиль банально не пройдет техосмотр. Поэтому готовьте ваши денежки.