Range Rover пятого поколения снова замечен на дорожных тестах

Судя по шпионским снимкам — свежим и старым — Range Rover сохранит свой узнаваемый облик: корректировки, вероятнее всего, будут минимальными. Рассуждать о них пока сложно, ведь тестовый автомобиль покрыт камуфляжной пленкой, однако кое-какие выводы сделать можно. Например, о том, что новый «Рендж» получит оптику в стиле младшего Velar и радиаторную решетку с чуть видоизмененным узором.

В основу сменившего генерацию внедорожника ляжет платформа MLA (Modular Longitudinal Architecture) с продольным расположением двигателя. Конструкция этой «тележки» подразумевает широкое применение алюминия. Можно с уверенностью предположить, что новинка будет легче своей предшественницы, а вместе с тем динамичнее и экономичнее.

К слову об экономии. Уже известно, что помимо 4,4-литрового мотора твин-турбо от BMW (ему приказано сменить в линейке топовую «восьмерку» в 5,0 литра) в гамму двигателей войдут гибридные и полностью электрическая силовые установки. Причем с последней Range Rover сможет преодолевать без дополнительной подзарядки до 480 километров.

Прочих технических подробностей о новом флагмане марки Land Rover пока нет. Их британцы раскроют ближе к премьере, которая должна состояться в конце 2021-го или в начале 2022 года.