UAZ Hanter получил полностью электрическую модификацию

Чешская компания MV Motors, известная как производитель мелких серий автотранспорта, заявила о старте продаж электромобиля Spartan EV, построенного на базе UAZ Hanter. В качестве «сырья» чехи закупают самую дешевую модификацию «Хантра» в Ульяновске.

Далее из российского внедорожника выкидывают бензиновый мотор, заменяя его электродвигателем с тягой 120 киловатт (163 л. с.). Роль топливных баков играют литий-ионные батареи. Машина может быть укомплектована аккумуляторами с двумя вариантами емкости: на 55 и на 90 кВт ч. Соответственно, декларируемый запас хода машины при этом составляет либо 250, либо 400 километров.

В интерьер UAZ Hanter чехи внесли минимум изменений, заменив лишь его аналоговую «приборку» на жидкокристаллический дисплей. Цена переделанного в электромобиль «уазика» сопоставима со стоимостью Tesla — порядка 40 000 евро. На данный момент он сертифицирован лишь для продаж в Великобритании.