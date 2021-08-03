Как убивают турбированный мотор, меняя воздушный фильтр по регламенту

Автовладельцы меняют воздушный фильтр тогда, когда этого требует инструкция по эксплуатации. Да и то не всегда. Между тем, даже своевременная замена не гарантирует защиты от возможных проблем с мотором. В особенности — с турбированным. Напомним, что воздушный фильтр установлен во впускном тракте двигателя. Прежде чем попасть в цилиндры, воздух прокачивается через него и очищается от пыли. Таким образом, сюда не попадают абразивные частицы и не вызывают там ускоренный износ цилиндро-поршневой группы.

Автопроизводитель обычно указывает рекомендуемую периодичность замены воздушного фильтра. Для каких-то силовых агрегатов она составляет 15 000 километров пробега, для других — 30 000 кмв.

Причем характерно, что чем свежее и моложе модель авто, тем рекомендуемый интервал смены «воздушника» длинее. Это — следствие развернутой в последнее десятилетие автопроизводителями беспощадной борьбы за снижение цен на обслуживание их машин. При этом надо учесть, что в моторной гамме практически каждого мирового автобренда все большую долю занимают сейчас турбомоторы.