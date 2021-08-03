Как убивают турбированный мотор, меняя воздушный фильтр по регламенту

Автовладельцы меняют воздушный фильтр тогда, когда этого требует инструкция по эксплуатации. Да и то не всегда. Между тем, даже своевременная замена не гарантирует защиты от возможных проблем с мотором. В особенности — с турбированным. Напомним, что воздушный фильтр установлен во впускном тракте двигателя. Прежде чем попасть в цилиндры, воздух прокачивается через него и очищается от пыли. Таким образом, сюда не попадают абразивные частицы и не вызывают там ускоренный износ цилиндро-поршневой группы.
Автопроизводитель обычно указывает рекомендуемую периодичность замены воздушного фильтра. Для каких-то силовых агрегатов она составляет 15 000 километров пробега, для других — 30 000 кмв.
Причем характерно, что чем свежее и моложе модель авто, тем рекомендуемый интервал смены «воздушника» длинее. Это — следствие развернутой в последнее десятилетие автопроизводителями беспощадной борьбы за снижение цен на обслуживание их машин. При этом надо учесть, что в моторной гамме практически каждого мирового автобренда все большую долю занимают сейчас турбомоторы.
Подобная техническая и маркетинговая политика ведут к следующим результатам в реальной жизни. Пока машина эксплуатируется в тепличных городских условиях, фильтра более-менее хватает от одной замены до другой. Но как только загрязненность воздуха становится чуть выше «тепличного» уровня — например, при загородной езде — ресурса стандартного фильтра уже может не хватить.
В особенности это опасно для турбированного мотора, поскольку его конструкция подразумевает повышенное потребление воздуха и, соответственно, большие объемы пыли, попадающей на «воздухан». За 30 000 км пробега в городских условиях фильтру придется иметь дело с гораздо меньшим количеством абразива в воздухе, чем за те же 30 000 км, но по дорогам пыльных пригородов или промзон.
Если в последнем случае менять воздушный фильтр строго по инструкции автопроизводителя, его ресурс будет исчерпан за 5000—7000 км пробега, а остальное время до плановой замены «воздушника» силовой агрегат будет почти беззащитен. В результате турбина и цилиндры двигателя будут засыпаны проникшей сквозь фильтр пылью и ускоренно выйдут из строя. Таким образом, для уверенности в здоровье мотора, особенно турбированного, менять воздушный фильтр следует гораздо чаще, чем того требует инструкция по эксплуатации.