Как и почему УАЗ убивает свои лучшие автомобильные проекты

2013 год: на кроссовой трассе под Ульяновском марка UAZ презентует обновленную (в который уже раз!) версию «Патриота». Притом уазовцы полны решимости! Им кажется, что нужно привнести совсем немного доработок, дабы неуклюжий рамный везделаз стал толковой альтернативой недорогим иномаркам — в первую очередь, «китайцам».
Первые шаги сделаны. Все, что российские поставщики не умеют делать достаточно качественно, решено закупать за границей. Климатическая установка? Берем японскую! Трансмиссия? Коробку и раздатку закажем китайские, но созданные корейской Dymos. Потом появятся китайские фары, немецкие гидронатяжители и прочее-прочее.
На рубеже 2014 и 2015 годов уазовцы гордо заявляли: в стоимостном выражении доля иноземных компонентов превышает 50% против изначальных 20. И внедрение «импорта» будет только продолжаться — дескать, только таким нехитрым образом реально повысить качество машины. Но затем курс рубля рухнул вслед за нефтяными котировками…
Когда «отскока» нацвалюты не случилось, флагманский УАЗ пришлось срочно упрощать по всем фронтам: в частности, внедрять совершенно убогую, зато дешевую переднюю панель. Параллельно гендиректор и совладелец завода Вадим Швецов предложил продвигать «Патриот»… как семейный автомобиль, удобный и на бездорожье, и в городе.
Увы, но попытка очаровать городскую аудиторию откровенно провалилась. Ведь «уазик» продолжал потреблять топливо, управляться и тормозить как кондовый солдафон, а не как современный SUV. Что было совершенно предсказуемо: ну, откуда взять интеллигентным повадкам и умеренному аппетиту при зависимой подвеске и древнем атмосфернике?
Весьма талантливый директор уазовского НТЦ Евгений Галкин тогда парировал: сейчас главное — удержать рыночную нишу, а затем — совершить рывок. Для этого потребуются более интересная внешность, постоянный полный привод, независимая передняя подвеска и реечное рулевое управление, а к моторам ЗМЗ надо прилаживать турбину.
В 2016-м Галкин предполагал, что на осовременивание «Патриота» нужны максимум 3—4 года. И был совершенно прав! Проект модернизации разработали даже быстрее. Но случилось странное: в Ульяновск перестали приходить хоть сколько-нибудь значимые инвестиции. Почуяв неладное, толковый глава НТЦ сбежал работать на АВТОВАЗ…
Что было дальше, знают все. Так называемый «Русский Prado» сначала положили на самую дальнюю из возможных полок, а потом вообще закрыли ВСЕ новые разработки. В ближайшие годы УАЗу поручено не жить, а доживать. Если, конечно, древним (притом — коротким) конвейером не заинтересуются какие-нибудь шальные иностранцы.
Могло ли быть иначе? На самом деле, по меркам автопрома на реализацию проекта «Патриот 2020» требовалось совсем немного времени и денег. Которых, как известно, не нашлось. И даже если сейчас вложить средства, возобновить разработку и заново собрать разбежавшуюся команду, ничего не выйдет — время упущено: народ распробовал вкус компактных SUV.
К слову, таковой также разрабатывался под руководством Галкина. Кроссовер УАЗ-3170 — с несущим кузовом, независимыми подесками и современным дизайном — хотели построить на Единой модульной платформе, которая сейчас служит основой автомобилям Aurus. Вот только опять же: работу затеяли, но потом вдруг остановили поток финансов…
И теперь УАЗ загибается. Может, это варяги Бу Андерссон и Стив Маттин принесли неведомую жертву автомобильным богам, чтобы проклятым местом отныне, присно и вовеки веков был не Тольятти, а Ульяновск? Иначе просто не объяснить, отчего вдруг россияне (включая даже вояк и чиновников) вдруг перестали покупать рамные вездеходы.