Как и почему УАЗ убивает свои лучшие автомобильные проекты

2013 год: на кроссовой трассе под Ульяновском марка UAZ презентует обновленную (в который уже раз!) версию «Патриота». Притом уазовцы полны решимости! Им кажется, что нужно привнести совсем немного доработок, дабы неуклюжий рамный везделаз стал толковой альтернативой недорогим иномаркам — в первую очередь, «китайцам».

Первые шаги сделаны. Все, что российские поставщики не умеют делать достаточно качественно, решено закупать за границей. Климатическая установка? Берем японскую! Трансмиссия? Коробку и раздатку закажем китайские, но созданные корейской Dymos. Потом появятся китайские фары, немецкие гидронатяжители и прочее-прочее.

На рубеже 2014 и 2015 годов уазовцы гордо заявляли: в стоимостном выражении доля иноземных компонентов превышает 50% против изначальных 20. И внедрение «импорта» будет только продолжаться — дескать, только таким нехитрым образом реально повысить качество машины. Но затем курс рубля рухнул вслед за нефтяными котировками…