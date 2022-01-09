Как ГАЗ готовится раз и навсегда уничтожить уазовскую «Буханку»

На самом деле, «Буханка» давно перестала быть дешевой — в базовой версии за полноприводный «вагончик» нынче просят около миллиона рублей! И, конечно, нет никакого секрета, что сразу после покупки «уазику» нужна масса доработок. Скажем, на байкальском острове Ольхон, где ульяновские микроавтобусы возят туристов, считается, что новой (из автосалона) машине нужен обязательный тюнинг на сумму от 400 тысяч «деревянных».

В эти деньги входит замена штатных колес, усиление рамы, проварка кузова, проклейка теплоизоляции, покупка иномарочных сидений и другие процедуры, без которых автомобиль просто непригоден для эксплуатации на местных дорогах! В Сибири, на Урале и в других регионах полноприводники УАЗ также отправляют на «ребилд» сразу после покупки. Правда, объем работ зависит от условий работы машины и толщины кошелька владельца.

Можно ли ездить на «Буханке» без доработок? Увы, далеко не всегда. Как минимум, нужно обновить масло во всех узлах и агрегатах, отрегулировать замки и фары, плюс поменять ОБА отопителя — штатные со своими обязанностями справляются отвратительно. Вскоре придет естественный черед приобрести свежие амортизаторы взамен никудышных заводских, а с ними логично приладить другие пакеты рессор — штатные, заржавев, перестают нормально работать.