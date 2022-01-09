Как ГАЗ готовится раз и навсегда уничтожить уазовскую «Буханку»

На самом деле, «Буханка» давно перестала быть дешевой — в базовой версии за полноприводный «вагончик» нынче просят около миллиона рублей! И, конечно, нет никакого секрета, что сразу после покупки «уазику» нужна масса доработок. Скажем, на байкальском острове Ольхон, где ульяновские микроавтобусы возят туристов, считается, что новой (из автосалона) машине нужен обязательный тюнинг на сумму от 400 тысяч «деревянных».
В эти деньги входит замена штатных колес, усиление рамы, проварка кузова, проклейка теплоизоляции, покупка иномарочных сидений и другие процедуры, без которых автомобиль просто непригоден для эксплуатации на местных дорогах! В Сибири, на Урале и в других регионах полноприводники УАЗ также отправляют на «ребилд» сразу после покупки. Правда, объем работ зависит от условий работы машины и толщины кошелька владельца.
Можно ли ездить на «Буханке» без доработок? Увы, далеко не всегда. Как минимум, нужно обновить масло во всех узлах и агрегатах, отрегулировать замки и фары, плюс поменять ОБА отопителя — штатные со своими обязанностями справляются отвратительно. Вскоре придет естественный черед приобрести свежие амортизаторы взамен никудышных заводских, а с ними логично приладить другие пакеты рессор — штатные, заржавев, перестают нормально работать.
Вдобавок надо знать, что пластиковые вкладыши шкворней живут недолго, а сварные швы без обработки герметиком пропускают через себя пыль и воду…. Также для пущей герметичности салона полезно заменить распашные форточки сдвижными окнами. Другие непременные операции — установка подкрылок, нанесение антикора и наварка «косынок» по всему кузову. Из-под пола важно удалить вечно гниющие деревянные (!) бруски.
А теперь, внимание, вопрос: нужны ли современному покупателю такие «развлечения»? Конечно, нет! Зато нужны: надежность, безопасность и… комфорт. Даже обычному любителю охоты и рыбалки мечтается доехать до заветной заимки или озера, как минимум, в тепле. А лучше — без лишней тряски, выматывающих завываний трансмиссии и в удобном кресле. Про хорошую обзорность и штатные подстаканники говорить даже неловко.
Увы, но сам УАЗ считает, что все это — блажь и чушь: если кому чего не нравится, пусть сами допиливают полукустарную заготовку «напильником». И, вообще, дни заслуженной модели сочтены, а заниматься модернизацией конструкции образца 1958 года сегодня не имеет никакого смысла — об этом открытым текстом заявил гендиректор автозавода Адиль Ширинов. Хотя толпа поклонников «Буханки» требует сохранить выпуск машины, но вдобавок — повысить качество ее сборки.
Самой марке UAZ выполнить эти простые вроде бы требования уже не под силу… Зато дать стране качественно собранный полноприводный микроавтобус вовсю готовится «Группа ГАЗ» — в достаточно скором времени фанатам рамной техники предъявят «Соболь NN 4х4». В серию пойдут фургон, микроавтобус и комби, которые будут иметь одинаковую длину (5,12 метра), но несколько «высот» — с низким, средним и высоким исполнением крыши.
Чтобы организовать систему полного привода — с подключаемым передним мостом, понижающей передачей и межколесными блокировками — газовцам пришлось скроить независимую переднюю подвеску. В придачу пойдут 6-ступенчатая механическая коробка и несколько моторов — бензиновый, дизельный и газовый. И понятно, что при таких вводных престарелым «уазикам» придется освободить давно застолбленную нишу…
И даже ориентировочная цена будущего «Соболя NN 4x4» на уровне 1 700 000 «целковых» уж точно не отпугнёт потенциальных покупателей. Ведь по нынешней формуле — «миллион за машину плюс полмиллиона на тюнинг» — давно зачерствевешая «Буханка» обходится владельцу лишь немногим дешевле. И все равно берут! Но очень скоро, благодаря инертности УАЗа и проворности ГАЗа, окончательно перестанут.